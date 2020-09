Egy diktafon társaságában tárgyalnának Vidnyánszkyval a Színművészeti lemondott vezetői

Örök értékek mentén szeretnének a nemzet szolgálatában tevékenykedni, mondta Cseke Péter, miután csatlakozott egy politikai mozgalomhoz.

A 2002-es választások óta kitartóan támogatják a Fideszt azon művészek, akik most felsorakoztak Vidnyászky Attila mellé – írja a 24.hu. A portál cikke szerint a lojalitás a legfontosabb, ezt mutatja Nemcsák Károly, Cseke Péter, Balázs Péter és a többiek esete is. "Előttünk a veszprémi, a győri, a szekszárdi, a székesfehérvári, a békéscsabai és a többi igazgatóválasztás. Hajrá kollégák, akik nem a balliberális gondolkodás hívei vagytok, pályázzatok!" - adta ki az ukázt az azóta elhunyt Kerényi Imre miniszterelnöki megbízott. Ez folyamat oda jutott, hogy egyre több intézmény csúszott át a kormányoldal térfelére, és a pont az i-n az volt, hogy a „liberális kígyófészeknek” tartott Színház- és Filmművészeti Egyetem élére - egy modellváltásnak álcázott manőverrel - a kormány által kinevezett bizalmi emberek kerültek. Az SZFE esete minden eddiginél jobban ráirányította a figyelmet a színházi szakma megosztottságára, és bár a reflektorfény a teljhatalommal felruházott Vidnyánszky Attilára irányul, az intézmény körül kialakult vitában komoly szerep jutott a kormányoldal kipróbált színházi vezetőinek. Az SZFE kuratóriumába bekerülő Rátóti Zoltán, a felügyelőbizottsági tagsággal jutalmazott Nemcsák Károly, illetve a nyilvános vitában az átalakítást szorgalmazó vidéki színházigazgatók közül Balázs Péter, Besenczi Árpád és Cseke Péter is hosszú évek óta a Fidesz kulturális holdudvarához tartoznak. Sőt,