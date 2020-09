Rendkívüli szünetet rendeltek el a járvány miatt egy nagyvázsonyi iskolában

Azt nem tudni, hogy a dolgozók vagy a tanulók között találtak-e fertőzöttet.

A tanév csak kedden kezdődött, de már több iskolában megjelent a fertőzés. Koronavírusos lett egy tanár a Budavári Általános Iskolában , az Óbudai Nagy László Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában pedig három pedagógus koronavírus-tesztje is pozitív lett, míg a XIII. kerületi Berzsenyi Dániel Gimnázium gólyatáborában is többen megfertőződtek. Budapesten a Kőbányai Gépmadár Óvodát és az óbudai Százszorszép Óvodát is bezárták fertőzött dolgozók miatt. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kedd délután bejelentette, hogy egy tucat intézményben van tudomásuk egy-két koronavírus-fertőzöttről, akik karanténban vannak.