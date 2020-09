Emmi: tucatnyi iskolából jelentettek koronavírus-fertőzést

Vörösre váltott a külügy járványügyi világtérképe, Szijjártó Péter azonban így is talált egérutat a turistáknak.

Szijjártó elkerülhetetlennek nevezte a második hullám érkezését, ami azért is érdekes, mert már napok óta százas-háromszázas nagyságrendben szűrik ki az újabb koronavírus-fertőzötteket, és még az adatokat összesítő kormányzati oldal is elismeri a hullám jelenlétét.

Bár a világtérkép vörössé vált, a V4-es országok egymás között nem állítják le a turizmust. Szijjártó hangsúlyozta, hétfőn este a kormányok kölcsönös garanciákat biztosítottak egymásnak, így továbbra is jöhetnek cseh, lengyel és szlovák turisták Magyarországra, öt napnál nem régebbi, negatív eredményt mutató PCR- vírusteszt birtokában (a kormányrendelet szerint azonban csak akkor léphetik át a határt, ha még szeptember 1. előtt szobát foglaltak valamelyik magyar hotelben). Ugyanígy, szeptemberben a magyarok is utazhatnak a V4-es országokba, ha visszaérkezésük után egy öt napon belül elvégzett negatív tesztet tudnak felmutatni.

A döntést a járványügyi védekezés szempontjából nehéz lenne megindokolni: a szigorítás szerint a Visegrádi Négyek is utazásra nem ajánlott országnak számítanak, a magyar határokat pedig éppen a vírus terjedése miatt zárták le – ráadásul, az 5 napos teszt semmilyen garanciát nem jelent arra, hogy a tesztelés utáni napokban a szlovák, lengyel, magyar turista nem kapta el a vírust.

Érthetőbb intézkedés, hogy Szijjártó Péter biztosította a munkaügyi ingázás lehetőségét is: határ túloldalán dolgozó magyarok továbbra is átléphetnek a szomszédos országokba, de 24 órán belül vissza kell térniük, ha csak nem akarnak két hétre karanténba kerülni, a kilépés időponját rögzítik és ellenőrzik is a határokon dolgozó rendőrök. Az ingázáshoz elérhető átkelők listája is szűkebb lesz a megszokottnál – Szijjártó a rendőrség honlapját jánlotta az érdeklődőknek