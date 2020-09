Elhúzódó harcra rendezkednek be az egyetemfoglalók

Egyszerre csak egy iskolai osztály vehet részt kulturális programokon.

Debrecen élelmiszerpiacai után a város kulturális intézményeiben is kötelezővé tették a szájmaszk viselését – jelentette be a cívisváros polgármestere szerdán sajtótájékoztatón. Papp László a városháza udvarán tartott tájékoztatóján a fertőzöttek számának folyamatos növekedésével indokolta az intézkedést. Közlése szerint zárt térben minden intézményben – színházban, bábszínházban, moziban, múzeumokban, könyvtárakban – kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése, ha valakinél nem lenne maszk, annak a városi készletből biztosítanak a helyszínen védőeszközt. A gyerekek kiemelt biztonsága érdekében arról is intézkedtek, hogy egyszerre csak egy osztály vehet részt kulturális programokon, ebben az esetben is kötelező a maszkviselés és a testhőmérséklet mérése – ismertette a polgármester, hozzátéve: arról, hogy a kulturális intézmények szervezte múzeumpedagógiai foglalkozásokra elmehetnek-e iskolai közösségek, az intézményvezetők döntenek. Papp László azt mondta, nehéz időszak következik, amikor fontos a város, benne az intézmények működőképességének biztosítása, de elsődleges szempont a biztonság, az egészségvédelem és a megelőzés, ezért a járványügyi helyzetet figyelembe véve naponta elemzik a tennivalókat. A polgármester jelezte: kezdeményezte, hogy a kézilabda mérkőzések mintájára a jövőben a labdarúgó mérkőzéseknek otthont adó Nagyerdei Stadion egész területén legyen kötelező a látogatóknak a maszkviselés.