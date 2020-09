Neymar, Di María és Paredes is koronavírusos lehet

Mindhárman Ibizán töltötték szabadságukat a Bayern Münchennel szemben elveszített BL-döntőt követően.

A Bajnokok Ligája-döntős Paris Saint-Germain labdarúgói közül Neymar, Ángel Di María és Leandro Paredes is megfertőződött a koronavírussal. A francia klub kedden még csak gyanús tünetekről számolt be, szerdán azonban hivatalos honlapján megerősítette, hogy több futballista is megbetegedett. Ugyan a klub nem nevezett meg senkit, a L'Equipe című francia sportnapilap arról számolt be, hogy a világ legdrágább játékosa, a brazil Neymar, valamint két argentin csapattársa érintett. Mindhárman Ibizán töltötték szabadságukat a Bayern Münchennel szemben elveszített BL-döntőt követően. A PSG jövő csütörtökön a Lens otthonában játssza első mérkőzését a francia bajnokságban.