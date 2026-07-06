Sosem lett világbajnok – Neymar elköszönt a brazil válogatottól a kiesés után

A Norvégiától elszenvedett 2–1-es vereség után könnyek között búcsúzott a brazil válogatottól Neymar. A 34 éves támadó szerint mindent megtett a világbajnoki címért, de „ennyi volt.”