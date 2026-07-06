A Norvégiától elszenvedett 2–1-es vereség után könnyek között búcsúzott a brazil válogatottól Neymar. A 34 éves támadó szerint mindent megtett a világbajnoki címért, de „ennyi volt.”
Perui előkészítésével (1-0) immár 79 gólt és 57 gólpasszt jegyez 126 válogatott mérkőzésen az örök brazil mesterlövész.
A PSG történetének legdrágább futballistája a Real Madrid elleni BL-vereség után kvázi felhagyott a profi futballal. Inkább piál.
Mi sem természetesebb annál, mint hogy Brazília válogatottja kivívta a szereplés jogát a jövő évi világbajnokságra.
Neymar 2025-ig meghosszabbította szerződését a Paris Saint-Germainnel - jelentette be szombaton a francia futballklub.
Mindhárman Ibizán töltötték szabadságukat a Bayern Münchennel szemben elveszített BL-döntőt követően.
A világsztár futballista ismét a Barcelonában játszana szívesen, Messi oldalán.
Az Atlético Madrid labdarúgócsapata volt a nyár egyik legaktívabb csapata, az utolsó napon pedig a Paris Saint-Germain ütötte nyélbe a legjobbnak tűnő transzfereket.
A klub hivatalos közleménye szerint a vezető szállodaigazgatói feladataira koncentrál inkább.
A hőskornak vége, amikor még a klubok adták és vették a játékosokat, a topfutballban már országok, befektetési alapok diktálnak. Például Neymar esetében.
A játékos jobb bokájában sérültek a szalagok, ezért a teljes kontinenstornát kihagyja.
A futballsztár visszautasította a vádat, és válaszul Instagram-oldalán részleteket tett közzé a nővel folytatott online beszélgetéséből.
Rengeteg ellenséget szerzett a tornán mutatott viselkedésével. Most segítséget kér, hogy "új ember lehessen".
KATTINTSON A KÉPRE A TÖBBIÉRT! FOTÓK: Kunihiko Miura, Nelson Almeida és Federico Gambarini/AFP
Neymar nélkül jelentősen csökkentek a továbbjutási esélyei a PSG-nek a Real Madrid elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-visszavágón.
A címvédő Real Madrid labdarúgócsapatának Paris SG elleni nyolcaddöntője a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszának legérdekesebb párosítása.
Ma este nyolc meccsel megkezdődik a labdarúgó Bajnokok Ligája új szezonja. A nyitányon Barcelona–Juventus összecsapás és egy magyar érdekeltségű találkozó is lesz.
A párizsi Hercegek Parkjában 47 721 néző bámulta Neymar főhercegi játékát, míg a futball hazai változatának falusi katedrálisában itthon 814 szurkoló volt kíváncsi a „felcsúti Maradonára”.