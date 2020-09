A fertőzésveszélyt is növelheti a "hullámvasutazó" időjárás

Az ősz „bejelentkezését” követő melegedés és a hétvégére visszatérő kánikula megterheli a szervezetet és gyengíti az immunrendszer védekezőképességét, amelynek megfelelő működésére pedig most nagy szükségünk lenne.

Menetrendszerűen érkezett idén az ősz, hiszen a nyár utolsó napjaiban még az év legmelegebb időszakát éltük, majd két, egymás után érkező, rendkívül erős hidegfront hatására hirtelen közel húsz fokot csökkent a hőmérséklet. Egy ilyen drasztikus változás akkor is sokak szervezetét megterheli, ha a legtöbben még örültek is, hogy véget ért a kánikula. Ez azonban nem marad így, melegedés kezdődött, amelynek következtében hétvégén megint 30 Celsius-fok közeli hőmérsékletekre számíthatunk. Ezért fogalmazott úgy Pintér Ferenc meteogyógyász a Népszavának, hogy az ősz még csak „bejelentkezett” a hét elején.

Most minden összejött

A jelenlegi „hullámvasutazó”, azaz igen változatos időjárás szervezetet megterhelő hatásait fokozza az iskolakezdés és az is, hogy úgy tűnik, beindult a koronavírus-járvány második hulláma. Az erőteljes terhelések csökkentik az immunrendszer védekezőképességét, gyengítik az immunválaszunkat, és ez fokozhatja a fertőzésveszélyt. „Nincs szerencsénk, hogy éppen most, amikor az immunrendszerünknek fokozott terheléssel kell megküzdenie, minden egybeesik, azaz több immunrendszer-gyengítő hatás is érvényesül” – mondta Pintér Ferenc.

Az időjárás különböző, kisebb-nagyobb változásai mindenkire másképp hatnak, vannak, akiknek meg sem „kottyannak”, mások levelibékaként előre is jelzik, hogy milyen front várható. Az érzékenyek tünetei változatosak lehetnek, akár jelentős egészségügyi problémákat, komoly életminőség-romlást, például gyakori és erős fejfájást, migrént vagy kifejezetten veszélyes vérnyomás-ingadozásokat, kiugrásokat is tapasztalhatnak. Különösen veszélyeztetettek lehetnek a szív- és keringési rendszer betegségeivel élők, és az „ízületesek” is megszenvedhetik a változásokat. A vihar alvásproblémákat okozhat, sokakat nem enged pihenni, a szél pedig még a gyerekeket is „megbolondíthatja”, feszültté, agresszívvé tehet, ami ronthatja a figyelmet, a munkavégző képességet és fokozza a balesetveszélyt – sorolta a szakember.

Fő a nyugalom

A meteogyógyász kiemelte, nehéz általános segítő tanácsot adni, de az mindenképpen fontos, hogy próbáljuk a terhelő tényezők számát csökkenteni. Igyekezzünk például az idegi terheléseket minimalizálni, azaz, ha lehet, legalább feleslegesen ne idegeskedjünk. Fontos lenne, hogy pihenjünk, sok folyadékot igyunk, odafigyeljünk a táplálkozásunkra és mozogjunk is. Pintér Ferenc hangsúlyozta, bár a fizikai terhelést is ajánlott csökkenteni, ez nem kell, hogy azt jelentse: „semmit nem csinálunk”, de ilyen körülmények között az egyébként sportos életet élőknek is érdemes visszavenni az edzések intenzitásából, lehetőleg elkerülni a túlterhelést.