Nem épül a Hosszú Katinka Akadémia

Egyelőre csak az biztos, hogy az eredetileg tervezett helyszínen el sem kezdődtek a világklasszis úszónő nevét viselő létesítmény építésének munkálatai.

A tenyerén hordozta a kormány a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinkát a 2016-os riói nyári olimpia utáni időszakban. A sportolónő volt férje, Shane Tusup felkészítésével csodálatos eredményeket ért el, edzésmunkája, teljesítménye alapján jogosan járt neki az elismerés. Mivel a kormány számára kiemelt stratégiai ágazat a sport, az sem volt meglepő, hogy a politika is igyekezett kivenni az úszónő eredményeiből, amit lehetett, a versenyző kivételezett státuszba került, ebben a tekintetben az illetékesek át is estek a ló túloldalára. Mindent megkapott a versenyző, amit akart, ingyenes uszodahasználatot a klubjának a Duna Arénában (még olyan áron is, hogy egy másik legenda, Darnyi Tamás növendékei közben a műugró medencébe kényszerültek, amíg a vizes-világbajnokság előkészületei zajlottak és felújították az uszodákat), leváltották a vele konfliktusba kerülő, az úszószövetséget 23 évig irányító Gyárfás Tamást. Nem volt olyan kérése, ami ne teljesült volna. Bár a közvélemény rajongása az uszodán kívüli események és a sportoló exférjének vállalhatatlan megnyilvánulásai miatt némileg csökkent, Hosszú eredményeiért változatlanul csak tisztelet és elismerés járt. Orbán Viktor miniszterelnök írta alá azt a kormányhatározatot, amely 2017. december 22-én elrendelte a csillebérci ifjúsági tábor területén a több létesítményt (közte természetesen uszodát) is magába foglaló Hosszú Katinka Akadémia létrehozásának előkészítését. Erre a célra 115,8 millió forintot biztosított a kabinet, ezért az összegért kellett fél év alatt elkészíteni a terveket a beruházással kapcsolatban, illetve összeállítani a projekt költségvetését. Azóta eldőlt, hogy az ifjúsági tábor helyén nem lesz Hosszú Katinka Sportakadémia. „Alapos műszaki előkészítést és vizsgálatot követően Magyarország Kormánya úgy döntött, hogy a Hosszú Katinka Akadémia nem Csillebércen valósul meg – írta érdeklődésünkre az Emmi. - A kormány elkötelezett a hosszú távú sportstratégia megvalósításában, amelynek részeként folyamatosak a sportinfrastruktúra fejlesztések. A Hosszú Katinka Akadémia továbbra is szerepel a stratégia projektelemei között. Az új helyszín kiválasztása és felmérése jelenleg folyamatban van.”

Az akadémia létrehozásáról készült kormányrendeletet többször kiegészítették, az utolsó módosítás szerint 2019. február 28-ig kellett volna az emberi erőforrások miniszterének kidolgozni az üzemeltetés jogi feltételeit. Eddig az időpontig kellett volna bemutatni a beruházás vázlattervét is, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter el tudja dönteni, az akadémia megfelel-e az országképi és településképi arculattal szemben támasztott elvárásoknak. A lapunk birtokába jutott információ szerint nem segítette elő a csillebérci projekt megvalósulását, hogy meghiúsult Hosszú Katinka és az FTC együttműködése. A fővárosi zöld-fehérek nagyon vonzó ajánlattal keresték meg a versenyzőnőt, aki azonban nem tudott megállapodni a részletekről az egyesülettel. Úgy tudjuk, az együttműködés nem feltétlenül az anyagiak miatt hiúsult meg, sokkal inkább amiatt, mert Hosszú Katinka önjáró kívánt maradni. A sportolónőnek átigazolása után bele kellett volna simulnia a legtradicionálisabb magyar klub értékrendjébe, ám saját vállalkozása, az Iron Swim érdekeit nem sikerült harmonizálnia a Ferencváros érdekeivel. Az FTC kiváló politikai kapcsolatai révén azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a legjobb legyen az összes egyesület közül, ennek érdekében igyekszik minél több sportágban szerződtetni az ország világklasszis sportolóit. Ez a törekvés szinte mindig sikerrel jár, az úszónő esetében azonban elmaradt a megegyezés. Ha a kormány elkötelezett a Hosszú Katinka Akadémia megvalósítása iránt – ahogy ezt az Emmi állítja –, de még a helyet sem jelölte ki, akkor egész biztosan évekig kell várni ennek a létesítménynek az átadására, ha egyáltalán elkészül valamikor.



48 millió forint az olimpiai felkészülésre Bár a nevét viselő sportakadémia egyelőre nem épül fel, az állam nem engedte el Hosszú Katinka kezét. Legalábbis ez derült ki a Magyar Közlönyben tavaly december 27-én megjelent kormányhatározatból, amely 48 millió forintot biztosított a sportolónő számára erre az évre a felkészülésre a tokiói nyári olimpiára. Milák Kristóf 36 milliós, Rasovszky Kristóf 26 milliós, Kapás Boglárka 20 milliós olimpiai felkészülési támogatásban részesült. Amikor a rendelet készült, még nem lehetett tudni, hogy a játékokat a koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztják.