Egy legendás éra vége: kivonul a Williams-család a Forma-1-ből

A hétvégi Olasz Nagydíjat követően már nem Claire Williams lesz a helyettes csapatfőnök a Williams istállónál. A teljes család félreáll az új tulajdonoshoz kerülő gárdánál.

A hétvégi Olasz Nagydíj után a Williams-család kivonul az Forma-1-ből, ugyanis Claire Williams lemondott csapatfőnök-helyettesi pozícióról, és átadja az irányítást az istálló új tulajdonosának, a Dorilton Capitalnak. „Azzal, hogy hosszú távra bebiztosítottuk a csapat jövőjét, elérkezettnek látjuk az időt, hogy tegyünk egy lépést hátra. Arra a döntésre jutottunk, most van a legmegfelelőbb idő, hogy átadjuk az irányítást és megadjuk az új tulajdonosoknak a lehetőséget, hogy a jövőbe vezessék a csapatot” – fogalmazott Claire Williams. A csapatot alapító Sir Frank Williams 2013-ig vett részt az istálló napi szintű működésében, azóta lánya irányította a csapatot. A Williams-család a 43 éves Forma-1-es története alatt 114 futamgyőzelmet, és 312 dobogós helyezést szerzett, valamint 9 konstruktőri, és 7 egyéni világbajnoki címet szerzett. A versenyhétvége nemcsak a Williams-család távozása kapcsán lesz különleges, hanem amiatt is, hogy a Ferrari meghívására orvosok és nővérek lesznek a lelátón. A csapat közleménye szerint bátorságuk, kötelességtudatuk és önzetlenségük miatt hívták meg a zárt kapus versenyre a koronavírus-járvány elleni védekezés 250 élharcosát. A vendégek természetesen a társadalmi távolságtartás szabályainak megfelelően foglalnak majd helyet a lelátón – közölte a Ferrari. A monzai lesz az idény nyolcadik futama, a jövő hétvégén Mugellóban sorra kerül Toszkán Nagydíj pedig az első, amelyre naponta 2880 fizető néző is kilátogathat. Az ezt követő versenyek nagy részét várhatóan szintén korlátozott számú közönség tekintheti meg. Addig is az előrejelzések szerint az év eddigi egyik legmelegebb futama következik Monzában, ahol már-már hazai környezetben versenyezhet a Ferrari. A maranellói istállóra ugyanakkor fájdalmas hazatérés várhat, hiszen a Belga Nagydíj óta aligha javult sok a csapat autója. A Ferrarival ráadásul még sosem fordult elő, hogy két egymást követő versenyen mindkét pilótája az első tízen kívül érjen célba, ellenben ez most reális veszélynek tűnik. Valamelyest a Ferrari segítségére lehet, hogy Monzában életbe lép a motormódok variálásának tilalma. Ennek hatását elsősorban az időmérőn tapasztalhatjuk meg, ugyanis mostantól a résztvevőknek nem áll módjukban használni azt a beállítást, amelynél a motor rövid ideig a maximális teljesítményt képes leadni. Az általános vélekedés szerint a legrosszabbul a Mercedest érinti a változtatás, mivel eddig a címvédő rendelkezett a leghatékonyabb időmérős móddal. A Red Bull segítséget vár a tilalomtól, ám azt nem, hogy ezzel ledolgozza a Mercedesszel szembeni lemaradását.