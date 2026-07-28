Lukács Archívum - Cáfolja a bezárási szándékot az MTA

Petícióban tiltakozik a Mérei Ferenc Szakkollégium a Lukács Archívum bezáratása ellen. A „Mi az Archívummal vagyunk. És Ti?” című felhíváshoz eddig több mint 800-an csatlakoztak világszerte - írtuk a minap. A Lukács Archívum Nemzetközi Alapítvány (LANA) egy közleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz, amely szerint Lovász László, az MTA elnöke határozottan cáfolta, hogy az Akadémia be akarná zárni az Archívumot, mint mondta, a LAK a felújítás után mint kutatóhely újra megnyílik. A dokumentumból azonban az is kiderül: a felhők még nem oszlottak el teljesen.