Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkár azt javasolta Pósfai Gábor belügyminiszternek, rendelkezzen arról, hogy a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia (KKNKKA) augusztus 1-jétől fizessen bérleti díjat az általa igénybe vett területért és szolgáltatásokért. Kovács Katalin férje a volt sportállamtitkár, Schmidt Ádám, aki arról döntött, hogy a sokszoros világbajnok felesége ingyen használhassa a 70 milliárd forintba került akadémiai központot, nem mellesleg pedig milliárdos támogatásokat kapjon.
A főpolgármester bátran ajánlja a második évfolyamon induló fővárosi Városkormányzási Akadémiát. Ígéreteik szerint két hét és versenyképes városvezető lehet bárkiből, ingyen.
Nem kellenek a magyarok a hazai futballnak, ha pedig mégis, benne van a bukás a projektben.
Magyar Péter volt feleségének tudományos tevékenységét, kutatói munkáját is jótékony homály fedi.
A Fidesz alelnöke az eredeti helyi birkózócsapat állami támogatásából építtette fel a saját akadémiáját. Kipenderítette a sportolókat, akik most perre mennek.
Néhány év különbséggel alapítottak Felcsúton és a romániai Ovidiuban futballakadémiát. Az előbbi állami pénzből nem ér el semmit, az utóbbi magántőkéből prosperál.
Látszólag indokolatlanul válaszoljuk meg a kérdést: nem hamisított, de ettől még a látszat nem ezt igazolja egy 1857-es kiadvánnyal kapcsolatban, amelynek azonos címe ellenére két példánya egyikéből két lap hiányzik az elejéről, noha ezt az oldalszámozás nem támasztja alá. Hogy is van ez? S vajon mi lehet az oka?
Állítólag a legfelsőbb szinteken döntöttek arról, hogy háromszoros olimpiai bajnok úszóakadémiája mégsem épül meg.
A háromszoros olimpiai- és huszonhatszoros világbajnok szerint saját pozíciójuk fontosabb, mint maga a sport.
Noha egyre több az NB I-es csapatokban az akadémista, még sincs igazi áttörés. Mocsai Tamás, a NEKA ügyvezetője szerint enneka korosztálynak előbb a magyar bajnokságban kell bizonyítania.
A magyar biokémikus mellett még tizenöt kutató vált a tudományos testület tagjává a keddi ceremónián.
A szokásos titkolózás közepette rúgták ki a magyar sporttörténelem legnagyobb állami támogatását élvező akadémia vezetőjét.
Egyelőre csak az biztos, hogy az eredetileg tervezett helyszínen el sem kezdődtek a világklasszis úszónő nevét viselő létesítmény építésének munkálatai.
Néhányan azt remélik, a Néppárt segíteni fog, de közben a folyosókon már arról beszélgetnek, meddig érdemes az MTA-nál maradni.
Államosítanák az akadémiát: törvénnyel köteleznék, hogy vagyonát is adja át ingyenes használatba.
A miniszter úgy vont el forrásokat az Akadémiától, hogy a tárcája küldötteivel működő bizottság ennek ellenkezőjét ígérte.
A kutatóhálózatok finanszírozásának visszatartásával próbál nyomást gyakorolni a kormány a függetlenségét féltő MTA-ra. Ez az egész világon példa nélküli.
A mezőgazdaság új alapokra helyezését, az élelmiszer-pazarlás csökkentését, az elhízás, az alultápláltság és az éhezés kezelését, valamint klímavédelmi intézkedések bevezetését sürgeti a globális élemiszerproblémák megoldására a világ tudományos akadémiáit képviselő szervezet, az InterAcademy Partnership (IAP) - írta az MTI az MTA tájékoztatása alapján.
A CEU csak nyert azáltal, hogy a kormányzati támadások nyomán világszerte ismert lett és külön kampuszt nyit Bécsben – mondta a Csaba László közgazdász, az egyetem oktatója, Orbán Viktor korábbi tanácsadója.
A Magyar Tudományos Akadémiáért szervezett tüntetést a Momentum Mozgalom.
Petícióban tiltakozik a Mérei Ferenc Szakkollégium a Lukács Archívum bezáratása ellen. A „Mi az Archívummal vagyunk. És Ti?” című felhíváshoz eddig több mint 800-an csatlakoztak világszerte - írtuk a minap. A Lukács Archívum Nemzetközi Alapítvány (LANA) egy közleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz, amely szerint Lovász László, az MTA elnöke határozottan cáfolta, hogy az Akadémia be akarná zárni az Archívumot, mint mondta, a LAK a felújítás után mint kutatóhely újra megnyílik. A dokumentumból azonban az is kiderül: a felhők még nem oszlottak el teljesen.
Hóman Bálint két világháború közötti történész, kultuszminiszter megítéléséről, politikai, kultúrpolitikai szerepéről és az antiszemitizmushoz való viszonyáról vitáztak az Akadémia jogtudományi intézetében Budapesten csütörtökön.
Idén 150 éves a Magyar Tudományos Akadémia székháza, ebből az alkalomból tegnap sajtótájékoztatóval egybekötött épületbejárást tartottak. A több mint tízezer négyzetméternyi nettó alapterületű gyönyörű palota volt az első neoreneszánsz középület Magyarországon. Pompázatos a díszterme, és kevesen tudják, hogy meglehetősen nagy kiállítótérrel is rendelkezik, ami a jelenleginél minden bizonnyal sokkal jobban kihasználható lenne.
A Debreceni Labdarúgó Akadémia (DLA) küldöttsége csütörtökön Barcelonába utazik, elsősorban az FC Barcelona utánpótlásképzését tanulmányozni.