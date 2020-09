Fertőzés miatt bezár egy hajdúböszörményi óvoda, és egy hódmezővásárhelyi óvodában is koronavírusos beteget találtak

A Hajdú-Bihar megyei intézményben egy óvodapedagógusnál igazolták a koronavírust.

A Hajdúböszörményi Napsugár Óvoda Polgári utcai telephelye várhatóan 2020. szeptember 14-ig zárva tart. Az intézmény egyik óvodapedagógusa igazolt koronavírusos beteg lett – jelentette be a hajdúböszörményi önkormányzat honlapján . Azt írták, hogy Hajdúböszörmény Város Önkormányzata – mint fenntartó – megtette a szükséges intézkedést, intézményvezető útján értesítette az illetékes minisztériumot annak érdekében, hogy az Oktatási Hivatal meg tudja hozni a döntést. Csütörtökön Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy pozitív lett a koronavírus-tesztje egy embernek a Nádor utcai óvodában, de a fertőzés kockázata két másik óvodát is érint, akikkel volt közös programjuk. A humántárcával is egyeztetve pénteken és hétfőn az óvodák dolgozóit és a gyerekeket is letesztelik kétszer, hogy a külföldről hazatérőkhöz hasonlóképpen megbizonyosodjanak, van-e köztük fertőzött.