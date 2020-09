MNB: 5-7 százalékos recesszió – Bezuhant a forint

Az euró árfolyama áttörve a lélektani 360 forintot 361,6 forintig emelkedett, ez öthavi mélypont.

Az MNB névtelenül nyilatkozó elemzői 5-7 százalékos recessziót várnak erre az évre. Vélhetőena forint erőteljesen zuhant, az euró árfolyama áttörve a lélektani 360 forintot 361,6 forintig emelkedett, ez öthavi mélypont. Egy nappal ezelőtt a kormány ismerte be, hogy az idei gazdasági visszaesés nem a korábban várt öt, hanem hét százalék lesz. Pénteken a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Reutersnek nyilatkozó forrásai szerint is magyar gazdaság felépülése a koronavírus-járvány után valószínűleg lassabb lesz, mint azt korábban várták, hozzátéve, hogy a MNB gazdaságélénkítő eszközeivel közelít határaihoz – olvasható a Portfolio összefoglalójában. Az MNB jelenleg is 0,3-2 százalékos pozitív növekedést vár – ám ezt az illuzórikus előrejelzést a közeljövőben felülvizsgálják: várhatóan 5-7 százalékos recessziót várnak. A nyilatkozók szerint V-alakú fellendüléshez fűzött jegybanki remények megsemmisültek a második negyedévben, amikor is 13,6 százalékkal csökkent éves szinten bruttó hazai termék (GDP). A MNB optimista előrejelzése és a gyors fellendülés reményei két kulcsfontosságú feltételezésen nyugodtak: egyrészt, hogy az állami beruházások enyhítik a gazdaságra gyakorolt ütést, illetve elkerülhető a világjárvány második hulláma – ám ezek közül egyik feltétel sem teljesül. A jegybanki beismerésére a forintpiac pár órás késsel reagált az euró ára a reggeli 358 forintos szintről 361,6 forintig zuhant. A forint már augusztus elején elszakadt a a régiós valutáktól. A forint azoknál lényegesen jobban, 8,5 százalékkal gyengült ebben az évben az euróval szemben.