Lassan tér magához a magyar ipar

A mélypontról már eltávolodott a hazai ipari termelés, de még így is csak a 2015-ös termelési szint felett vagyunk. A KSH adatai szerint júliusban az ipari termelés 8,1 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, ugyanakkor az előző hónaphoz mérten 7,2 százalékos növekedést regisztráltak. A visszaesés mértéke 28,8 százalékponttal kisebb volt az áprilisi mélyponthoz képest.A koronavírus-járvány miatt megváltozott gazdasági folyamatok hatása még ebben az időszakban is érezhető volt. Éves szinten a a feldolgozóipari alágazatok többségében csökkent a termelés volumene: jelentős még a visszaesés a legnagyobb súlyú járműgyártásban, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása emelkedett. Az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása kismértékben csökkent. Az előző hónaphoz mért 7,2 százalékos növekedés elmarad a a júniusban és májusban mért 16,2, illetve 17,2 százalékos növekedéstől. Ugyanakkor az augusztusi adatok újra nagyobbak lehetnek, ugyanis tavaly a nyolcadik hónapban adták ki a meghatározó autóipari cégek az éves szabadságokat. Idén azonban a szabadságok kiadása jelentős részben a tavaszi leállások alatt történt. Németh Dávid, a K&H Bank elemzője szerint bár a mélypontról elrugaszkodott a magyar ipar, a járvány miatt továbbra is bizonytalan a helyzet. Kérdéses, hogy a második hullám milyen hatással lesz a nemzetközi, ezáltal az exportkeresletre. Szintén kétséges, hogy a belső fogyasztás elegendő támaszt tud adni az iparnak. A mostani kilátások szerint ezt az évet akár egy számjegyű visszaeséssel zárhatja a szektor, jövőre pedig bővülés várható, de ennek mértéke is a járványhatástól függ. Májusban újraindultak a hazai autógyárak, júniusban és július végén pedig már a harmadik műszakok is beálltak, ennek köszönhetően az autógyárak termelése augusztus elejére elérte a járvány előtti szintet – mondta Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője. Mivel az autógyárakban egyes információk szerint nem volt nyári leállás – a Mercedes kecskeméti üzemében egy új plug-in-hibrid modell gyártásának előkészítése miatt volt egy rövidebb szünet – az augusztusi ipari adat akár pozitív meglepetést is okozhat. A következő hónapokban folytatódhat az ipar kilábalása, mivel az Audi győri gyárában június közepétől, a Mercedes kecskeméti gyárában pedig július végétől elindult a harmadik műszak, így a termelés visszaállt a járvány előtti szintre, a Suzuki esztergomi gyárában pedig június végén indult el a második műszak. Az európai országok többségének fokozatos újranyitása miatt a következő hónapokban már élénkülhet az kereslet az autók iránt, amit egyes állami ösztönzők is támogathatnak. Így az év hátralevő részében fokozatos élénkülésre lehet számítani az ipari termelésben. A koronavírus esetleges újabb hulláma ugyanakkor hátráltatná a kilábalást, azonban az egészségügy magasabb felkészültségi foka, a védőeszközök beszerzése, és egyes ígéretes gyógyszerek várható terápiás alkalmazása miatt az elemző már nem számít a tavaszi hónapokhoz hasonló szigorú lezárásokra. Idén 7 százalék körül csökkenhet az ipari termelés, jövőre bázishatások miatt azonban érdemi, akár 13-14 százalékos növekedés is várható, jövő év áprilisában az idei alacsony bázis miatt a növekedés elérheti a 60 százalékot is – fogalmazta meg optimista várakozásait Suppan Gergely.