Gőgös Zoltán: A Balatonnál hivatalosan tűzivíz tárolók a medencék és mezőgazdasági épületek a hatalmas villák

Bár a Nemzeti Választási Bizottság leszavazta az MSZP népszavazási kezdeményezését, a szocialisták tovább védenék a Balatont és környékét.

A Balatont meg kell védeni, ennek érdekében a szocialisták több kezdeményezéssel is készülnek a parlament őszi ülésszakára – közölte Tóth Bertalan, az MSZP elnöke szombaton közösségi oldalára feltöltött videójában. A politikus azt mondta: több mint százezren támogatták az MSZP népszavazási kezdeményezését , amellyel azt célozták, hogy megállítsák a Balatonon a „fideszes gyarmatosítást”. A Balatonról és környezetéről azt mondta, hogy ezt szeretnék, hogy megmaradjon, és ne essen zsákmányául a fideszes oligarcháknak, háttérembereknek, barátoknak, rokonoknak. Hozzátette: bár a Nemzeti Választási Bizottság elutasította kérdéseiket, a szocialisták nem állnak meg, sok kezdeményezéssel készülnek. Gőgös Zoltán, korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő a videóban azt javasolta, hogy egy 2018-ban benyújtott, a kempingeket és a strandokat a lakóparki beépítéstől megvédő törvényjavaslatot a jelenlegi helyzetre aktualizálva újra terjesszenek az Országgyűlés elé. Mint mondta: most már a strandok és a kempingek mellett a természetvédelmi területeket is meg kell védeni.