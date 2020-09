Az orvosi kamara elnöke szerint a második hullám nagyobb terhelést róhat az egészségügyi ellátórendszerre

Kincses Gyula úgy véli, az esetszámok robbanásszerű növekedése a veszélyérzet hiányának tudható be.

Megértjük, hogy a második hullámban már nem lehet olyan szigorú általános intézkedéseket hozni a kormány részéről, mint az elsőben, hiszen a gazdaság és az emberek életlehetősége ugyanúgy szempont, mint az egészség – mondta a Magyar Orvosi Kamara elnöke az ATV Híradónak . Kincses Gyula kijelentette, hogy azt tudomásul kell venni, hogy a második hullám nagyobb terhelést tehet majd az egészségügyi ellátórendszerre. Többek között az egészségügy alapos felkészítését is kérte az Orvosi Kamara abban a levélben , amit Kásler Miklós és Pintér Sándor minisztereknek küldtek péntek délben. A MOK elnöke hangsúlyozta, hogy hiába van lélegeztető gép, ha nem áll mellette orvos vagy asszisztens, ezért muszáj az egészségügyet átalakítani. Ez viszont bérek nélkül nem stabilizálható. A fertőzöttek számáról azt mondta, hogy „most egy veszélyhelyzet, egy kockázat van”.

Úgy vélekedett, hogy a nagymértékű robbanás a veszélyérzet hiányának tudható be. Ezt az is mutatja, hogy most főként a fiatalokat érinti a vírus. Az iskolák bezárása szerinte a nemzetközi tapasztalatok alapján nem lenne célszerű. Veszélyforrást ott lát, hogy a fiatalok hazavihetik a vírust, amit az idősek elkaphatnak. Hozzátette, éppen ezért lesz majd szükség a jövőben a nagyobb kórházi kapacitásra. A magyarországi esetszámok növekedésének dinamikája szerinte ijesztő, de a számszerűsége nemzetközi viszonylatban még mindig nem magas kirívóan.