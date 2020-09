Szél Bernadett: A pózvai szociális otthonban a járvány első hulláma alatt szinte mindenki megfertőződött

A politikus arról számolt be, hogy a fogyatékossággal élőket ellátó intézményben elképesztő állapotok uralkodnak.

Szél Bernadett független parlamenti képviselő pénteken ellátogatott a zalaegerszeg-pózvai Napraforgó Otthonba, miután több megkeresést kapott szülőktől, dolgozóktól az intézményben uralkodó állapotokról. Az otthonban súlyos fogyatékossággal élő gondozottakat látnak el. A képviselő Facebook-oldalán számolt be a látottakról.

Azok a dolgozók, akikkel beszélt, az intézményben uralkodó állapotokat és a vezetést is felelőssé tették. Szél Bernadett hozzátette, hogy a hozzá eljutott anyagok alapján joggal merül fel mind az állam, mind az intézmény vezetésének súlyos felelőssége.

A fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság augusztus 4-én és 5-én helyszíni ellenőrzést végzett, előzetes bejelentkezés nélkül. A 18 oldalas vizsgálati jelentés döbbenetes állapotokról számolt be, ezt a dokumentumot Szél Bernadett közzétette . Eszerint az ellenőrzés minősíthetetlen higiénés állapotokat, kiskorú testi-lelki egészséget veszélyeztető állapotot tárt fel: koszos, etetéshez használt szonda, hiányzó tisztálkodási eszközök, üres fertőtlenítő-adagoló, szabályokat nem ismerő dolgozók, sebészi maszkban fertőzött gyermeket fürdető gondozó, ajtó nélküli koedukált vécék. A 94 fős intézményre 3 takarító volt – megfelelő védőfelszerelés és tisztítóeszközök nélkül. Az ellenőrök bereteszelt ajtók mögött elzárva találtak egy kisgyermeket, akit állítólag az étkezések alkalmával zárnak be, hogy ne tegyen kárt magában. A vizsgálatot követően született egy intézkedési terv és annak végrehajtásáról szóló beszámoló is. Szél Bernadett bejegyzése szerint az igazgató ebben azt írja, hogy hiába a rendszeres képzés, oktatás, „a védőeszköz-viselési, infekciókontroll-tudatosság javítása csak a dolgozók együttműködési szándékától és az intellektusától függ”. A felújítási munkákra nincs pénz, a rossz állapotú fürdő 20 éve nem volt felújítva, a védőeszközök biztosítása gyakran komoly nehézségekbe ütközött, a COVID elleni védekezésre pedig saját forrásból közel 30 millió forintot biztosítottak. Az igazgató levelét azzal zárta, hogy az SZGYF vizsgálati jelentése alapján „felmerül az itt dolgozókban, hogy volt-e értelme a 04.25. óta tartó embert próbáló munkának, amely (…) nem járt sem anyagi, sem erkölcsi megbecsüléssel.” Szél Bernadett közölte, hogy meg kell vizsgálni, melyik fél mulasztott: az állam biztosította-e a feltételeket, az intézményvezetés pedig megtett-e mindent az ellátottak védelméért. A politikus ezért az ombudsmanhoz fordul.