Orbánék szobrot állítanak George Bushnak a Szabadság téren

D. Kovács Róbert közösségi oldalán jelentette be fertőzöttségét.

Kőbánya polgármestere vasárnap reggel számolt be arról , hogy pozitív lett a koronavírus-tesztje - vette észre a hvg.hu . Szombaton kapta meg az eredményt, miután Radványi Gábor alpolgármester kontaktjaként került kivizsgálásra még csütörtökön reggel, azonnal, ahogy az ő fertőzöttsége kiderült. D. Kovács azt írja, péntekre le is betegedett, általános gyengeséggel, erős fej- és végtagfájdalommal küzd. A feleségén is jelentkeztek tünetek. Elmondása szerint nyár elején tettek a családjával két belföldi kirándulást, mindig és mindent fertőtlenítettek. Nem voltak rendezvényen, se családi összejövetelen.