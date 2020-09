Vidnyánszky Attila: Egészen döbbenetes és megható, ki mindenki jelzi a szolidaritását felém

Busongott egyet a Színház- és Filmművészeti Egyetemet fenntartó kuratórium elnöke.

A Színművészeti ügye már régen átkerült a politikai térbe, a diákokat ugyanazok az erők manipulálják, akik a decemberi színházi tüntetéseket mozgatták. Senki nem gondolhatja komolyan, hogy minden diák és tanár egyetért azzal, ami most a Vas utcában zajlik, csak sokan nem merik felvállalni a véleményüket – erről is beszélt Vidnyánszky Attila, az SZFE újonnan kinevezett kuratóriumi elnöke a napok óta tartó állóháborúról a Mandinernek . A szenátus lemondott , a tanárok egymás után jelentették be távozásukat, a tanév pedig nem kezdődött el a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Vidnyánszky szerint a lemondott vezetők önhatalmúlag úgy döntöttek, mégsem kezdik meg a tanítást. A konfliktus egyik alapja az, hogy ahogy Vidnyánszky fogalmazott, „mi a változást képviseljük, azt szeretnénk, ha történnének lényegi átalakulások az egyetemen”.

Hozzátette, hogy azok a diákok és tanárok, akik már bent vannak a rendszerben, nyugodtan végezhetik a munkájukat. A tervezett változásokról elmondta, hogy azok révén „kinyitnák” az egyetemet.

– Kapacitást bővítenénk, plusz osztályokat indítanánk. Bekerülnének a rendszerbe más tanárok is, sőt, indulnának új kurzusok is. Az is szócskán nagy hangsúly van. Mindenképpen szeretnénk lényegi előrelépést tenni nemzetközi téren – a színházi és a filmes vonalon egyaránt. Vendégtanárokat hívnánk, nemzetközi fesztiválokon vennénk részt, közös projektekben gondolkodnánk. De ami a legfontosabb, a szakma azon részével is kapcsolatot akarunk teremteni, amellyel az egyetemnek ma nemigen van érintkezése – annál is inkább, mert ez a színházi szféra nagyobbik része – sorolta.

Az átalakítás elmondása szerint a költségvetés bővülését is jelenti. Beszélt arról is, hogy a nemzeti és keresztény értékrendnek is teret kell kapnia az egyetemen, mivel csak akkor lesz az egyetemen sokkal színesebb oktatás, ha abban sokféle gondolat, hit, metodika és világnézet helyet kap. Azokra a kifogásokra, hogy hirtelen és váratlanul érte az egyetemet a modellváltás, Vidnányszky úgy reagált, hogy ha januártól lenne az átállás, mint más egyetemek esetében, akkor most ugyanez volna.

– A változás igénye több évtizedes probléma. A szakmában a rendszerváltás óta folyamatos erről a polémia, de az egyetemen is. Hosszú-hosszú éveken keresztül kopogtattunk azokon az ajtókon, számtalan formában kértük, hogy legyen nyitás. De bezárkóztak – fűzte hozzá.

Közölte, hogy korábban sokkal szélesebb körből vettek részt színházak a főiskolai képzésben, most e színházak köre leszűkült. Álláspontja szerint a Katona József Színház jelentős műhely, de az, hogy ilyen arányban van túlreprezentálva az egyetemen, nem helyes. Vidnyánszky megfogalmazása szerint neki az a legfájóbb, hogy az a fizikai zár is, amit most az épületet elfoglaló hallgatók létrehoztak, arról szól, hogy semmilyen változást nem akarnak beengedni. Úgy látja, hogy az ő szakmájukban nem volt rendszerváltás, ez most történik.

– Számomra egészen döbbenetes és megható, ki mindenki jelzi a szolidaritását felém. Nagy öregek telefonálnak, támogatnak. Egyedül ezt nem is bírnám, ha nem éreznék ekkora társadalmi támogatottságot a hátam mögött. Ami fájó, hogy a történetek, amelyekből naponta ötöt-tízet kapok a Színművészeti elmúlt évtizedeiből, még mindig nem hangoznak el nyilvánosan, megmaradnak csupán az én e-mailjeim között, az én emlékezetemben – mesélte.