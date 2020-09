Daniel Cohn-Bendit az egyetemfoglalásról: „Helyes, amit csinálnak”

Az iskolaőri rendszert az emberek 22 százaléka támogatja, s csak 5 százalék volt azok aránya, akiknek nem volt határozott álláspontja.

Nem tartja helyesnek a lakosság 73 százaléka azt, hogy az idei tanévtől bilinccsel, gumibottal, gázspray-vel felszerelt iskolaőrök is fegyelmezhetik a diákokat egyes oktatási intézményekben – derült ki a Závecz Research Intézet reprezentatív közvélemény-kutatásából, amit a Magyar Liberális Párt megbízásából készítettek. Az iskolaőri rendszert az emberek 22 százaléka támogatja, s csak 5 százalék volt azok aránya, akiknek nem volt határozott álláspontja. Az elemzésből az is kiderült, hogy az iskolai fegyelmezés drasztikus eszközeinek támogatását vagy ellenzését legfőképp az iskolai végzettség és a pártszimpátiák határozzák meg. Minél magasabb képzettségű valaki, annál kevésbé támogatja a diákok esetleges rendreutasítását fizikai eszközökkel, de még az alapfokú végzettségűek körében is csak 25 százalék ért egyet ezzel. A középfokú végzettségűek 75, a diplomások 79 százaléka utasítja el a gumibotos szigort. Különbség van a férfiak és a nők véleménye között is: előbbiek inkább elfogadják a nagyobb szigort (29 százalék), de kétharmaduk szintén nem helyesli. A nők körében markánsabb az elutasítás, csak 18 százalékuk fogadja el a kemény fegyelmezést az iskolákban.



– Annyira nem lepnek meg ezek az eredmények, ugyanakkor az alapján, amit eddig az Orbán-kormány az iskolaőrség szükségességéről kommunikált, arra számítottam, hogy valamivel magasabb lesz a támogatók aránya – nyilatkozta lapunknak a Liberálisok elnöke, Bősz Anett. Szerinte ez a felmérés is azt bizonyítja, hogy a magyarok jelentős többsége úgy gondolja, az iskolai erőszak visszaszorítására, felszámolására nem az iskolaőrség jelenti a megoldást. A Liberálisok szerint az intézményekben olyan szakemberekre lenne szükség, akik rendelkeznek olyan pedagógiai és pszichológiai képességekkel, hogy az iskolai erőszakot szakszerűen kezelni tudják – Bősz Anett úgy véli, az iskolaőrök néhány hetes képzése erre nem alkalmas. Mint mondta, hosszú távon a pedagógiai szakszolgálatok megerősítésére lenne szükség. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár múlt héten jelentette be: összesen 478 köznevelési és szakképzési intézményben teljesít szolgálatot iskolaőr szeptember 1-től, 55 intézményben még nem töltötték be a pozíciót.