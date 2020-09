V4-találkozó: lengyel meghívásra Orbán is Lublinba utazik

A párt szerint a kormány nem tesz komoly lépéseket a vírus második hullámának megfékezésére.

– Ahelyett, hogy felkészültek volna második hullámra, körbejachtozták az Adriát – mondta csütörtök délelőtti sajtótájékoztatóján Fekete-Győr András az Orbán-kormány teljesítményéről, ezért Ellenzéki Operatív Törzs indítását kezdeményezte a Momentum. Hozzátette, hogy a járvány elleni védekezésre szánt pénzt a kormány Mészáros Lőrinc, Szijj László, Tiborcz István és Lázár János gazdasági érdekeltségeinek adta, ami a tapasztalható gazdasági helyzetben nem megengedhető. A Momentum az összes ellenzéki pártot bevonná az Ellenzéki Operatív Törzs (EOT) tájékoztatóiba. A szerdán intézett felhívásukhoz eddig a Jakab Péter, a Jobbik pártelnöke és Karácsony Gergely főpolgármester csatlakozott. Az eredeti elképzelés szerint legalább heti három alkalommal, a pártok szakpolitikusai felváltva vezetnék a tájékoztatókat. Egy háttérbeszélgetésen Fekete-Győr kérdésünkre elmondta, hogy egyeztetnék a pártok a kommunikációt, hogy csak ellenőrzött, szakpolitikusok, közgazdászok és egészségügyi szakemberek által megerősített információt adjanak át a vírus elleni védekezésről. – Nagyon nagy a baj a második hullámban, Magyarország elszegényedés elé néz – fogalmazott Fekete-Győr András. A gazdasági adatok szerinte aggasztóak: az álláskeresők száma megközelíti a 400 ezer főt, és szerinte minden második álláskeresőt az út szélén hagyott a kormány, semmilyen segítséget nem kapnak az államtól. Ezen felül 7 százalékkal nőttek az élelmiszerárak, összességében pedig 14 százalékkal esett vissza a magyar gazdaság a nyáron.

– Minden 18 életévét betöltött állampolgár jövedelmét egészítsék ki 100 ezer forintra (ezt minimáljövedelemnek nevezte a pártelnök), akinek jövedelme nem éri el ezt az összeget; terjesszék ki az álláskeresési járadék folyósításának idejét fél évre; valamint duplázzák meg a családi pótlék összegét – sorolta Fekete-Győr az ellenzék három legfontosabb gazdaságpolitikai követelését, aminek bevezetését tavasz óta szorgalmazzák.

A jelenlegi gazdasági helyzetben szerinte nem elfogadható az sem, hogy 30-40 ezer forintot kelljen kifizetnie a tesztekért a családoknak, ezért az európai példák alapján a be kell vezetni az ingyenes tesztelést. Egyértelmű iránymutatást vár el a kormánytól, hogy milyen protokoll szükséges iskolai fertőzés esetén, illetve hangsúlyozta, hogy a digitális oktatás feltételeit is biztosítani kell. A pártelnök egy kapcsolódó háttérbeszélgetésen elmondta, hogy „Orbán Viktor és kormánya eltűnt”, ahogy a második hullámban komolyra fordult a helyzet. Ha már a kormány nem hoz meg fontos döntéseket, akkor az ellenzéknek kötelessége erre rábírni a kormányt, vagy legalább az EOT-nak kell segítenie a lakosságot azzal, hogy őket a járványhelyzetről. A tájékoztatókon a jól sikerült megoldásokat is bemutatnák, de a segítségre szorulókat célzó pénzgyűjtő és segélyező akciókra is felhívnák a lakosság figyelmét.