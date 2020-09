Nem volt bűncselekmény Szijjártó jachtozása

Tucatnyi Kossuth téri fára került hirdetmény néhány napja az új Trianon emlékmű, a Mezőgazdasági Minisztérium egykori épülete, a metrómegálló és a volt Néprajzi Múzeum épülete előtti területen.

A fatörzsekre tűzött lapon a terület kezelőjének, az Országgyűlés Hivatalának tájékoztatása olvasható: „Szakértői vélemény alapján életveszélyes, ezért rövidesen kivágatjuk”. A kedélyek megnyugtatására a hivatal mindjárt azt is hozzátette, hogy a fa helyén ősszel nagy méretű, előnevelt fát ültetnek majd el. A megjelölt fák szinte kizárólag öreg platánok, amelyek valami csodával határos módon túlélték a Kossuth tér rekonstrukciójához kapcsolódó eddigi építkezéseket, a Nagy Imre szobor elhurcolását. Az augusztus végén átadott, 5 milliárdból megépült Trianon-árok azonban már sok volt az Alkotmány utca Parlament felőli végén álló néhány fának. Az emlékmű melletti fákon látható sérülések ugyanis arra utalnak, hogy pusztulásukat nem feltétlenül az öregség vagy betegség okozta, hanem inkább valamilyen munkagép. – A törzseken ejtett sérüléseket ugyan utólag lekenték sebkezelő anyaggal, de ez már nem segített a fákon – válaszolta a Népszava kérdésére Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze, aki ugyanakkor üdvözölte, hogy a kormány tanul a fővárostól. A fákat már nem mindenféle figyelmeztetés nélkül vágják ki, hanem azt az új fővárosi önkormányzati gyakorlat szerint előre jelzik a lakosságnak.

Mint emlékezetes, a Kossuth tér rendezésekor mintegy 200 fát irtottak ki a Parlament előtt, illetve az akkor még mellette álló Károlyi szobor körül. A térnek és környezetének megújítását magába foglaló Steindl Imre Programot (SIP) vezető Wachsler Tamás akkor is azt állította, hogy beteg fákat kellett kivágni. Az előző évben még vígan zöldellő fák állapotáról szóló tanulmányt viszont senkinek sem mutatták meg. – Titkos az egész tervanyag is, a tervezőkkel pedig titoktartási szerződést kötöttek – teszi hozzá Bardóczi. Később az ombudsman, a kerületi jegyző és az ügyészség is megállapította, hogy a fák eltávolításának engedélyezése és kivitelezése jogszabályellenes volt.

Megkérdeztük az Országgyűlés Hivatalát, az illetékes engedélyező hatóságként az V. kerületet, illetve a Budapest Főváros Kormányhivatala kiemelt beruházásokban illetékes osztályát is, hogy most ki, milyen szakvélemény alapján, hány fa kivágásra adott engedélyt. Választ lapzártánkig egyik helyről se kaptunk. Holott tudnak gyorsak is lenni. A Kossuth téri korábbi fakivágásra például egy nap alatt kiadták az engedélyt. Nem sokat hezitált Kosztyu Anikó vezette kormányhivatali osztály akkor sem, amikor az Orczy-park 150 fájának kivágására bólintottak rá, igaz az osztályvezető szerint a Városligetben folyó hatalmas építkezéseknek nemcsak hogy nincs jelentős környezeti hatása, de ezt előzetes eljárásban vizsgálni sem kell. A mostani fakivágás aligha lesz az utolsó a téren, hiszen a SIP program az agrárpalota és a volt Kúria épületének rekonstrukciójával folytatódik.