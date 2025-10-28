Orbán Viktor ezt is elérte, V1 lett a V4-ből

Lengyelországtól vette át 2021. július 1-től a V4 elnökségét Magyarország, a hónap végén pedig Szlovákiának adja át a stafétát. Az őrségváltásnak azonban nyoma sincs a szlovák sajtóban, annál inkább annak, hogy ugyancsak júliustól Szlovákia tölti be a slavkovi hármak (S3) elnevezésű regionális együttműködés soros elnökségét.