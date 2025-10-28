Orbán Balázs szerint a V4-ek újjáépítése folyamatban van. Úgy tűnik azonban, hogy az új visegrádi szövetségnek három, nem pedig négy tagja lenne, Lengyelország kimaradhat.
Tény, hogy a V4 február végi találkozója rendkívül feszült hangulatban zajlott, kemény viták, szóváltások zajlottak, elsősorban a magyar és a lengyel miniszterelnök között.
Főleg Orbán és Fico Putyin-barát politikája miatt volt nagy a feszültség.
A miniszterelnök szerint megfelelő az az irány, amit az orosz-ukrán háborúban eddig követett a kormány.
Rendszerszintű korrupció pedig egész biztosan nincs - állítja.
Rastislav Kácer szerint Magyarországra egy beteg politikai elemként, biztonsági kockázatként tekintenek Európában.
„A tagországok sok mindenben eltérően politizálnak, de mégis mi azt nézzük, ami összeköt bennünket”.
Varsót meglepte Szijjártó Péter moszkvai és minszki turnéja.
A magyar köztársasági elnök a támadásoktól védelmezné a jelenleg nemigen működő V4-ek együttműködését, de nem nevezte meg a támadót.
A miniszter szerint Oroszország nem jelent fenyegetést a NATO-ra, csak hát a lengyelek nagyon részt akarnak venni a konfliktusban.
Mindezt azért, hogy Oroszország ambíciói ne fenyegethessék a térségünket. Ehhez képest 2014-ben még arról beszélt, hogy Ukrajna nem létezik.
A pozsonyi, a prágai és a varsói kollégájával együtt.
Nem mellesleg Szijjártó Péter az egészen kicsit magyargyűlölő Szlovák Nemzeti Párt elnökével is bájcsevegett egy sort a hétfői és keddi szlovákiai tárgyalásai alkalmával.
Lengyelországtól vette át 2021. július 1-től a V4 elnökségét Magyarország, a hónap végén pedig Szlovákiának adja át a stafétát. Az őrségváltásnak azonban nyoma sincs a szlovák sajtóban, annál inkább annak, hogy ugyancsak júliustól Szlovákia tölti be a slavkovi hármak (S3) elnevezésű regionális együttműködés soros elnökségét.
Azt is megmérték, mennyire tartják fontosnak az emberek, hogy az országukban független média is működjön, olyan, amit a kormány nem tud befolyásolni vagy cenzúrázni.
A jelenlegi miniszterelnök felnőtt, érett nemzetnek nevezte a magyart. Az oroszokat felelősnek tartja, de Ukrajna szerinte nem „mintademokrácia”.
Ha Mariusz Błaszczak is lemondja a szerdára és csütörtökre időzített találkozót, úgy Benkő Tibor egyedül maradhat szlovák kollégájával a V4 védelmi miniszterei közül.
Az osztrák, cseh és szlovák külügyminiszter leszögezte, támogatják Ukrajna politikai függetlenségét és területi integritását a nemzetközileg elismert határain belül.
A magyarok többsége befolyásosnak, a csehek nagy része bomlasztónak tartja a V4-ek európai tevékenységét, derül ki egy friss tanulmányból, amelyben külpolitikai döntéshozók és véleményformálók vettek részt.
A magyar kormányfő nem csak áruszállítást, gyártelepítést és munkahelyteremtést, gazdasági stabilitást is ígért az egyiptomi elnöknek a V4-csúcstalálkozón.
A belügyminiszter szerint idén erősödött az „ostrom”, ezért jönnek ide cseh rendőrök, osztrák határőrök, sőt még szlovén járőrök is.
A magyar házelnök ezt közép-európai kollégáival közösen állapította meg. A nyáron még arról beszélt, ma már nemmel szavazna az EU-ra.
A V4 kormányfői szolidaritást vállaltak Csehországgal. Orbán Viktor blokkolta az Oroszországgal szembeni keményebb közös állásfoglalást.
Lengyelország a V4-elnökséget idén június 30-ig tölti be, utána Magyarország veszi át a csoport vezetését egy évre.
Az Európai Parlament közleményt adott ki: nem puhítanak a jogállamiság EP által megfogalmazott feltételein.
Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban is esik a kormányzó pártok népszerűsége. A feladat nehéz: egyszerre kellene talpon tartani a gazdaságot és visszaszorítani a koronavírust.
A visegrádi országok miniszterelnökei a szeptemberi csúcstalálkozón döntöttek annak létrehozásáról.