Szigorú pontrendszerrel döntenek a fesztiválok támogatásáról

700 millió forintos keretösszeggel megjelent a pályázat , amelynek célja a könnyűzenei fesztiválok szervezőinek működési célú támogatása. A keretösszeget a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) az 1 milliárd forintos vis maior keret terhére bocsátja rendelkezésre – olvasható a csütörtökön kiadott közleményben. A kiírás szerint támogatásban azon 500 fő feletti alkalmi zenés, táncos szabadtéri rendezvények részesülhetnek, amelyek zenei programja kifejezetten könnyűzene központú, belépőjegy-kötelesek, és min. 3 egymást követő napon, legalább napi 2 könnyűzenei programmal rendezik meg őket. További feltétel, hogy a fesztiválok 2020. előtt legalább 3 egymást követő évben megvalósultak, azonban idén a COVID-járvány miatti tiltás következtében elmaradtak, vagy csak jelentősen csökkentett programmal valósultak meg. Az igényelhető támogatás összege minimum 1 millió, maximum a 2019. évi nettó fesztiváljegy-bevétel tíz százaléka, de legfeljebb 35 millió forint. A jelentkezési határidő: szeptember 24. A pályázat előkészítését az MTÜ fesztiválszervezők és zeneiparban dolgozó szakemberek bevonásával koordinálta: az e célra alakult munkacsoport vezetője Lobenwein Norbert, a Music Hungary Szövetség alelnöke volt, tagjai Borsa Kata, a Magyar Fesztivál Szövetség (MFSZ) alelnöke, Ernhaft Attila, a Művészetek Völgye Fesztivál ügyvezetője, Márta István, az MFSZ elnöke, Podlovics Péter, az XLNT Booking vezetője, Tóth Gergely, a Supermanagement alapító tulajdonosa, Szepesi Mátyás, a Fábián Juli Emlékalapítvány kuratóriumi elnöke, és Weyer Balázs, a Music Hungary Szövetség elnöke. Márta István lapunk megkeresésére elmondta, összetett pályáztatási rendszert alkottak meg, azzal a céllal, hogy transzparens, objektív módon valósulhasson meg a támogatás: az elbírálásnál szigorú pontrendszert alkalmaz majd a szakemberekből álló kuratórium. Pontot jelent, ha országos jelentőségű, vagy regionális eseményről van szó, és pártolják a minőségi könnyűzenét. Kitétel, hogy a kuratórium tagjai – sok esetben szintén fesztiválszervezők – nem nyújthatnak be pályázatot. A Népszavának adott korábbi interjújában a szakember elmondta, a MFSZ felmérései szerint a „bedőlés” miatt a fesztiváloknál 36 milliárd forint lesz a hiány, amely a „fesztiválkultúra” számos műfaját (színházi-komolyzenei és filmművészeti, közösségi, hagyományőrző, népművészeti, családi, gasztrokulturális) érinti. Most megjegyezte, a jelenlegi kiírás csak a könnyűzenei fesztiválokra vonatkozik, ezért további tárgyalásokat folytatnak a más műfajú események támogatása kapcsán is. Szintén megerősítette a korábban elhangzottakat, miszerint a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztivál Kollégiuma – amelynek ő is tagja – szintén támogatni kívánja valamilyen formában az önhibájukon kívül nem megvalósuló minőségi fesztiválokat: a napokban tárgyaltak e pályázati lehetőségről, ennek részleteit hamarosan nyilvánosságra hozzák.