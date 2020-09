Rendkívüli közgyűlést hív össze Karácsony, szigorítanának a maszkviselésen

Ötvenezer forintra bírságolhatják a szabályszegőket.

Szeptember 14-én, délután négy órára hívja össze a Fővárosi Közgyűlés ülését a főpolgármester. Az ülés napirendjén a maszkviselés szigorítása lesz és a szabályok megsértőinek szigorúbb szankcionálása. A hivatal tájékoztatása szerint Karácsony Gergely azt javasolja, a mozikban és színházakban, valamint hasonló közművelődési intézmények zárt tereiben, továbbá a társasházi közgyűléseken legyen kötelező az orr- és szájnyílást eltakaró maszk használata.

Aki megsérti a szabályokat és a figyelmeztetés után sem veszi fel a maszkot, akár 50 ezer forintos csekket is kaphat.

Ugyancsak kezdeményezi a főpolgármester, hogy a Közgyűlés – Merkely Béla professzor javaslatára is figyelemmel – döntsön a fővárosi fenntartású idősotthonokban dolgozók rendszeres ingyenes koronavírus-szűréséről, továbbá forduljon a kormányhoz annak érdekében, hogy az hasonló intézkedést vezessen be a közoktatásban és az egészségügyben dolgozók számára. Karácsony Gergely azt is javasolja, hogy más európai államok mintájára a lakosságnak is biztosítson lehetőséget a kormányzat az ingyenes koronavírus-szűrésen való részvételre – áll a Főpolgármesteri Hivatal tájékoztatásában.