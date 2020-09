Félelmekre és vágyakra épít a Fidesz

Olcsóbb lesz a teszt, de kérdés, lesz-e, aki leveszi a mintát: a mentőszolgálat ötszáz dolgozóját látják vendégül az UEFA járványügyi kísérleti meccsén.

Kockázatos módon lazíthatnak a vírusttesztelések miatt az átlagosnál is jóval leterheltebb mentőszolgálat dolgozói. Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldaláról ugyanis kiderül, hogy az UEFA ötszáz munkatársukat hívta meg a budapesti Szuperkupára, a jegyek pedig 21 óra alatt fogytak. Így, ha lesz meccs, akkor szeptember 24-én a Puskás Arénában 500 egészségügyben dolgozó is nézheti Bayern München és a Sevilla játékát. Annak ellenére is, hogy – mint arról többször beszámoltunk – az UEFA maga ismerte el, hogy a magyar kormánnyal együtt járványügyi szempontból „pilot” azaz kísérleti-, tesztmeccseként tekintenek a mérkőzésre. Kérdés, hogy mi történik például akkor, ha a teszt balul sül el, és a már most kifeszítve működő mentőszolgálat több száz dolgozójának karanténba kell vonulnia. A Magyar Orvosi Kamara szerint járványügyi szempontból kiemelt kockatattal jár az egészségügyi dolgozók csoportba szervezése, ez különösen egy tömegrendezvényen nem támogatható. A szakdolgozói kamara arra emlékeztet, hogy a jelenlegi járványhelyzetben mind több egészségügyi szolgáltató kéri munkavállalóit a tömeges rendezvények elkerülésére. A meccs lefújására a kormány még tegnap sem látott okot, pedig pénteken ismét hazai rekord dőlt meg, 718 új fertőzöttet regisztráltak, a vírus pedig tavasz után megint elérte az idősotthonokat. Mindezek miatt már a kabinet is indokoltnak látta több intézkedés bevezetését, így például hatósági árral tennék elérhetőbbé a vírusteszteket. Ez utóbbi nem lesz könnyű, a piaci szereplőket megdöbbentette a bejelentés – értesült a Népszava.



Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a közrádióban arról beszélt, hogy a kórházakban és az idősotthonokban elrendelt látogatási tilalomnak akár rendőri erőkkel is érvényt szereznek. A kötelező maszkhasználat ellen vétőket pedig következetesen büntetni fogják. Továbbá elrendelték az iskolákba való belépéskor a testhőmérést – korábban ezt kérték a pedagógus szakszervezetek, de akkor a kabinet ezt még nem látta indokoltnak. Közölte azt is, hogy aki csak kéri, idén térítésmentesen kaphat a háziorvosi rendelőkben a szezonális influenza-oltásból. Ennek teljesítése – szakemberek szerint – nem okoz túl nagy anyagi terhet, mert az állam által évente megvásárolt 1,2-1,3 millió adag vakcinának rendre alig a fele szokott elfogyni. Még ha a koronavírus járvány hatására meg is nőne az idősek és a veszélyeztetett csoportok oltási hajlandósága, még akkor is bőven maradhat félmillió adag. Nem lesz könnyű teljesíteni viszont azt az ígéretet, miszerint hatósági árassá teszi a kormány a vírustesztet, és az Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szerint nem kerül majd többe 6-8 ezer forintnál. Mint magyarázta, hatósági árként olyan díjat akarnak meghatározni, amiért még beszerezhető a teszt, de nincs 3-4-5-szörös nyereség rajta. Gulyás szerint az üzleti érdeknek itt háttérbe kell szorulnia. „Bárki tesztelhet, csak a hasznot nem a koronavírus elleni teszteken kell megkeresnie.” – mondta. Gulyás által prognosztizált 6-8 ezer forintos árral szemben a piaci szereplők 29-35 ezer forint közötti áron kínálják a vizsgálatot. Maga a járványügyi hatóság 30500 forintot kér érte, ha pedig valaki 24 órán belül szeretne eredményt, annak 45700 forintot kell fizetnie. A piaci szereplők már a hatósági ár életbeléptetéséről szóló bejelentését is döbbenten fogadták. Egyesek szerint vizsgálatonként körülbelül 5-8 ezer forintos árréssel dolgoznak. A PCR-teszt önköltségi árát még a legügyesebbek sem tudják 14-15 ezer forint alá szorítani. Hozzáértők szerint ugyan létezik olyan technika, amivel ez leszorítható akár 6-8 ezer forintra is, de ez módszer csak akkor használható, ha nagyon kevés a fertőzött, most viszont sok van. – A múlt héten jelent meg Európában egy új teszt, ami a fertőzés után 7-9 nappal képes kimutatni fertőzöttséget, ez 97 százalékos biztonsággal jelzi a kórt, azzal valóban ki lehet hozni 6-8 ezer forintból egy vizsgálatot – mondta forrásunk. Falus Ferenc egykori tiszti főorvos szerint éppen járványügyi érdekből már mindenkit ingyen kéne tesztelni. Hiszen valamennyi adófizetőnek az az érdeke, hogy mielőbb felismerjék a fertőzötteket, különítsék el őket, hogy lehetőleg minél kevesebb embernek adják tovább a vírust.

A teszteléssel más baj is van. Csütörtökön csúcsot döntött a mintavételek száma, 11637 tesztet végeztek országszerte, ennek 6,2 százaléka lett pozitív, és így jött ki a péntek reggeli 718 új eset. Lapunk kérdésre az Országos Mentőszolgálat is megerősítette, hogy az elmúlt napokban ugrásszerűen megnőtt a háziorvosok mintavétel rendelése. Ők napi 2500 mintát vesznek. A címekre rendszerint 24-48 órán belül megérkeznek. Mint írták: az úgynevezett „covid” egységek száma a napi, aktuális szükségletekhez igazodik, országosan most több mint 80 plusz autót használnak a háziorvosok által bejelentett gyanús esetek tesztelésére és ezen felül mintavételi állomásokat is működtetnek. Tekintettel a megnövekedett igényekre az Országos Tisztifőorvos kedden tovább erősítette a mintavételi kapacitást. Betegektől és a mintákat begyűjtő mentősöktől viszont úgy tudjuk, hogy gyakran a bejelentés után négy nap is eltelik, mire kiérnek egy-egy címre tesztelni. Csak a Közép-magyarországi Régióban 40 autó próbál a napi csaknem kétezer hívásnak eleget tenni. „Totális a káosz”- mondja az egyik mintagyűjtő. Szerinte be kéne ismerni, hogy ez a házhoz járó mintavétel megbukott. Inkább sátrakat kellene országszerte mintavételi pontként felállítani. Egyre több a beteg és az őszi időjárással ez a helyzet csak fokozódni fog – mondta.

Tízezermilliárdos ígéret A kormány a következő hetekben egymás után hozza majd a járványügyi intézkedéseket és a jelentősebb gazdasági növekedést célzó intézkedéseket – ígérte Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban pénteken. Ezt a Kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter azzal egészítette ki: a járvány elleni védekezésre 10 ezer milliárd forint állt rendelkezésre, de ebből már elköltöttek közvetlen járványügyi intézkedésekre 790 milliárdot, gazdaságélénkítésre 1700 milliárdot, a fizetési moratórium bevezetésére pedig 3000 milliárdot. A kormány nem biztatja arra a munkáltatókat, hogy rendeljenek el otthoni munkavégzést, a termelés leállítására pedig kifejezetten nem kérnek senkit. A gazdaság leállásából fakadó veszély nagyobb lehet a járványügyi kockázatoknál – mondta Gulyás Gergely.