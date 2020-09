Ötös lottó – itt a számok és a nyeremények

A terápia kifejlesztője szerint könnyebben megnyílnak és őszintébbek így az emberek, ráadásul érvényesülhet a természet gyógyító hatása is.

A koronavírus idején különösen, de akár utána is hatásos terápiás módszer lehet az atlantai terapeuta, Denice Clark már 2008 óta alkalmazott, Séta és beszélgetés nevű eljárása. A Doctor Walk and Talk néven is emlegetett szakembert tavasszal, a koronavírus-járvány hónapjai alatt több kollégája is megkereste, hogy képezze ki őket az eljárás alkalmazására. „A terapeuták és az ügyfelek is belefáradnak az online kezelésekbe. Úgy tűnik ez az egyetlen biztonságos módja annak, hogy személyesen találkozhassanak” – idézte az Elemental magazin Clarkot. A sétálva beszélgetés módszere azoknak is működőképes lehet, akik bármilyen okból nem szívesen vállalkoznak online terápiára.