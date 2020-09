Nyárias idővel búcsúzik a hét

Orbán Viktor azt mondta, fel sem merül az iskolák bezárása, amíg nem kezd jelentősen emelkedni a halálesetek száma. Szerinte a koronavírus-járvány második hullámában az új fertőzöttek napi száma lesz még magasabb is, mint a szombati 916.

Az emberek azt akarják, hogy ne álljon le az ország, működjenek a munkahelyek és az iskolák, ne legyen digitális oktatás. Ez lehetséges – jelentette ki szombat esti interjújában az M1 állami televízióban Orbán Viktor. A miniszterelnök a koronavírus-járvány második hullámával kapcsolatos kérdésnél utalt a kormány nemzeti konzultációjára, és a nekik visszaküldött (valójában sem számában, sem tartalmában nem ellenőrizhető) levelek nyomán leszögezte, hogy Magyarországnak működnie kell! Arról nem beszélt részleteiben a kormányfő, hogyan is képzeli el a működést, de azt mondta, hogy a kormánynak, ahogy tavasszal is volt, most is van „haditerve”. Szerinte felkészültek a nyáron, ahogy mondta: hadgyakorlatot tartottak a már általuk „kiismert” vírussal szemben:



„Van tízezer ágy, vannak orvosok, ápolók, vezényelni is tudjuk őket, azért vagyok nyugodt, mert egy nagy katonai gyakorlatban teszt alá helyeztük a rendszert, egy magyar embernek sem kell szenvednie”

Ugyan a kormányfő megjegyezte, hogy az ápolókat és az orvosokat is oda vezényelhetik, ahova kell, azt nem hozta szóba, amiről a Népszava i s többször beszámolt, hogy ápolóhiány van. A kormányfő elismerte, hogy a járványban a számok alapján valóban jelentősen megemelkedett a napi új fertőzöttek száma, és ez lesz még magasabb is, de mint monda, most elsősorban a halálozások számára kell figyelni. „Amíg a halálozás nem nő, fel sem merülhet, hogy bezárják az iskolákat” – fogalmazott. Azt is kifejtette Orbán Viktor, hogy szerinte tartották az ígéreteiket, hogy „annyi munkahelyet teremtenek, mint amennyit a vírus elpusztít”, sőt az idén még többet hoznak létre, de ezt sem részletezte.