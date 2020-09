Konzultációs fecnikkel szórta tele Rogán udvarát a Momentum (videó)

A helyi választási irodák felkészültek a járványügyi előírások betartására.

Öt településen rendeznek ma időközi önkormányzati választást, a választások között több is van, amelyet a veszélyhelyzet miatt nem tudtak megtartani az eredetileg kiírt tavaszi időpontban. A helyi választási irodák felkészültek a járványügyi előírások betartására. A Vas megyei Egyházasrádócon azért lesz időközi választás, mert az eddigi polgármester májusban egészségi okokra hivatkozva lemondott tisztségéről. A posztért négy független jelölt indul, a választói névjegyzékben 1100-an szerepelnek. A Nógrád megyei Vizsláson képviselő-testületet és polgármestert is választanak, miután a község képviselő-testülete június 25-én feloszlatta magát. A polgármesteri tisztségre négyen pályáznak: hárman függetlenként indulnak, egy jelölt pedig a Magyar Munkáspárt színeiben. A hat egyéni listás képviselő-testületi helyért 18-an indulnak, a választói névjegyzékben 1072-en vannak. A Baranya megyei Alsószentmártonban azért lesz polgármester-választás, mert a község tavaly októberben megválasztott független polgármestere februárban – felbujtóként elkövetett hűtlen kezelés miatt jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték – lemondott tisztségéről. Az időközi választáson négy független jelölt indul, az ormánsági településen 825-en szavazhatnak. A Somogy megyei Istvándiban azért lesz időközi választás, mert a település korábbi polgármesterét márciusban jogerősen letöltendő szabadságvesztésre ítélte a bíróság a megválasztása előtt elkövetett bűncselekmény miatt, ezzel a tisztsége megszűnt. Ezúttal négy független jelölt verseng 374 választópolgár szavazatáért. A Hajdú-Bihar megyei Hajdúszoboszlón a 8. számú egyéni választókerületben lesz képviselő-választás, miután a körzet tavaly októberben megválasztott képviselője januárban lemondott. A vasárnapi időközi választáson három jelölt indul: egy független, egy a Momentum Mozgalom, egy pedig a Fidesz-KDNP-Hajdúszoboszlói Gazdakör-MI Hajdúszoboszlóért jelöltjeként. A választói névjegyzékben 2597-en szerepelnek. A helyi választási irodák a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozásáért a szavazóhelyiségekben kézfertőtlenítőt helyeznek el, amelyet a választópolgárok a szavazóhelyiségbe érkezéskor és távozáskor is használhatnak. A szavazatszámláló bizottságok tagjai maszkot viselnek, és erre kérik a választópolgárokat is. Kérik azt is, hogy ha sorban kellene állni, tartsanak legalább 1,5 méter távolságot a többi várakozótól, valamint vigyenek magukkal tollat a voksoláshoz. A betegek, a mozgásukban korlátozottak – mint minden választásnál – most is mozgóurnát kérhetnek legkésőbb a szavazás napján 12 óráig a szavazatszámláló bizottságtól.