Betörő testvérpár buktatta le a táborfalvai fűtermesztőt

A fivéreket biciklilopáson érték, a rendőröket azonban jobban érdekelte az egyikük zsebében talált maroknyi marihuána levél.

Ritka, amikor tolvajok buktatnak le egy drogtermesztőt, de csütörtök délelőtt, Táborfalván ez történt a Pest megyei Rendőr-főkapitányság szerint. A táborfalvai körzeti megbízott ugyanis egy helyi testvérpárnál látta meg azt a biciklit, amit még csütörtökön vittek el a vasútállomásról. Gyorsan erősítést kért, ám mire társai kiértek, a fiatalabbik testvér már elmenekült a helyszínről. Így bátyját kapták el, és kérdezték ki: a biciklilopást elismerte, ruházatának átvizsgálása során azonban ennél érdekesebb nyomokra – egy maroknyi marihuánalevélre - bukkantak a rendőrök. Mint a férfi elmondta, egy helyi lakostól kapta a leveleket. A nyomozók el is mentek a megadott címre, ahol az udvaron fóliasátrakban négy tő indiai kendert találtak, a házkutatás során pedig egy szekrényből több befőttesüvegnyi leszüretelt marihuána került elő.

Így a növényeket gondozó és feldolgozó 50 éves férfit is előállították: kihallgatásán a rendőrség szerint valódi szakértőként beszélt a kenderfajták típusairól, termesztésük technikáiról. A férfi elmondása szerint évek óta foglalkozott ültetvényével, de termést nem árulta és nem is osztogatta. A testvérpár sem tőle kapott a levelekből: loptak belőle, amikor ugyanis kertjében jártak, a dinnye és paprika mellett a marihuánaültetvényt is megdézsmálták. „A lopásról érthető módon nem állt szándékában bejelentést tenni”– jegyzi meg a férfiről a police.hu