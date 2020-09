Messi marad a Barcelona csapatkapitánya

Az argentin csatár egy félidőt játszott a katalán együttes szombat esti edzőmérkőzésén.

Az FC Barcelona labdarúgóklubnál az új szezonban is Lionel Messi tölti be a csapatkapitányi tisztet. Az argentin csatár egy félidőt játszott a katalán együttes szombat esti edzőmérkőzésén. A spanyol sportsajtó beszámolója szerint a távozási szándékát hosszú huzavona után megváltoztató Messi az első negyvenöt percben szerepelt – ezúttal is csapatkapitányként – a harmadosztályú Gimnástic de Tarragona ellen, amelyet 3-1-re győzött le a La Liga legutóbbi idényének ezüstérmese. A Barca góljait Dembélé, Griezmann és Coutinho szerezte. Az edzőmérkőzést azért szervezték, mert az Elche elleni, első fordulós bajnoki meccsét elhalasztották, mivel a Barcelona augusztusban szerepelt a Bajnokok Ligája végküzdelmeiben. A La Ligában hasonló okból rendezik későbbi időpontban a Real Madrid-Getafe és az Atlético Madrid-Sevilla összecsapásokat is.