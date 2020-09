Újabb játékosok lettek koronavírusosak a Felcsútnál

Három gyógyult labdarúgó csak félidőt játszhatott a Fehérvár ellen, négy csapattagnál viszont a napokban mutattak ki fertőzést.

3-1-re verte a Mol Fehérvár a Puskás Akadémia csapatát, a felcsútiak vezetőedzője azonban ezzel a teljesítménnyel is elégedett volt. Hornyák Zsolt a vereséget azzal indokolta, hogy a tizenévesekkel felálló csapatból az utolsó tíz percben hiányzott a rutin – a kipróbáltabb játékosokat pedig a koronavírus korlátozta – írja a Nemzeti Sport Online

Hornyák beszámolója szerint a csapat korábbi három fertőzött tagja – Baluta, Knezevic és Mance – ugyan már tünetmentes, de a kardiológus tanácsára csak az első félidőben játszhattak, és ez befolyással volt a meccs menetére is, hiszen a rutint a fiatalok erejével, ám tapasztatlanságával kellett pótolni. A vezetőedző azt is elárulta, hogy a Kisvárda ellen még a kezdőben helyet kapó Auerbach Martin, Spandler Csaba, Szolnoki Roland és Radics Márton is kényszerből maradt ki. Bár a legutóbbi találkozó után még negatív eredményt produkáltak, a két szabadnapot követően pozitív lett a koronavírustesztjük. Azaz, a Felcsútnál újabb négy játékos lett fertőzött.