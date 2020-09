Rendszeresen bántalmazta feleségét egy férfi, még a forró levest is az asszony fejére öntötte

A nő haja részben ki is hullott ennek következtében.

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség kapcsolati erőszak bűntette vádat emelt egy férfi ellen, aki 2019 őszén egy Kiskunhalas környéki községben rendszeresen szidalmazta és bántalmazta a rossz egészségi állapotban lévő feleségét, egyszer pedig forró ételt is öntött a fejére – számolt be róla az ügyészség . A vádirat szerint a vádlott és felesége egy Kiskunhalas környéki községben laktak, házasságuk évek óta konfliktusokkal teli volt. A viták és veszekedések 2019-ben váltak rendszeressé. A férj megalázta, szidalmazta a feleségét, de többször bántalmazta is: ellökte, felpofozta és a kezeit szorongatta. Az asszony a verések miatt nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, de ekkor még nem jelentette fel a férjét. A helyzet 2019. szeptember közepén vált még rosszabbá. Ekkor egy nap a férfi ismét ordítozni kezdett feleségével, a hajánál fogva a földre rántotta, miközben azt kiabálta, hogy