Letartóztatták Zsanettet, aki airsoft fegyverrel rabolt ki két gyereket

Az asszony Marcaliban kifigyelte a két gyereket, majd a pisztollyal fenyegette őket és elvette a pénzüket.

A marcali ügyészség indítványára a kaposvári bíróság előzetes letartóztatásba helyezett egy 32 éves marcali nőt, aki múlt héten héten rabolt ki két gyereket – jelentette be az ügyészség közleményében . A gyanúsított asszony szerdán este az egyik marcali áruház közelében figyelt fel a két fiatalra, akiket egy valódi fegyvernek látszó, de valójában airsoft pisztollyal fenyegetett meg , és követelte tőlük a pénzüket. A két gyerek megijedt, így átadtak valamivel több mint hatezer forintot. A nő nem sokáig örülhetett, mivel a rendőrök még aznap este elfogták és megtalálták nála a pénzt, valamint a fegyverutánzatot is. Az előzetesbe került asszony ellen fegyveres rablás megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. H. Zsanett beismerte tettét. Ha bebizonyosodik bűnössége, akár tíz év börtönt is kaphat.