Vidnyánszky elindítaná a tanévet, a tüntetők tanköztársaságot hirdettek

Ugyanakkor arra kérik Orbán Viktort, hogy "pörgesse vissza az időt.

Tanévnyitó sajtótájékoztatót tartottak a tüntető diákok és az SZFE távozó vezetése. A leköszönő vezetőség nevében Novák Eszter oktatási rektorhelyettes arról beszélt, egy olyan tanévet nyitnak meg, amelyet egy világjárvány és egy



Szerinte a folyamatból hiányzott a szakértelem, a tisztesség és emberség. Az oktatók és diákok, akiknek ma az lenne a dolguk, hogy kipihenten belevessék magukat a munkába, kialvatlanok és dühösek, mert "át vannak verve és nem akarják befogni a szájukat. " Mivel ebben az intézményben a művészettel foglalkoznak, megítélése szerint a művészetnek az a dolga, hogy ne hallgasson. "Az egyetem száz sebből vérzik, jól finanszírozott hazugsággyár próbája hitelteleníteni" az intézményt. Novák Eszter szerint a maradottakban a "harag termékeny energiája van." Idézett a kormánypárti politikusok korábbi nyilatkozatából, amely szerint már nem az ő dolguk és felelősségük az, ami az egyetemen történik.



Gátlástalanul, senkit nem érdekel az, hogy mi lesz ezzel a félévükkel, miközben az összes diákot tekintve 85 százalékuk aktiválta a félévet, az elsősöknél szinte mindenki, 99 százalék. Magyarul: ők szeretnének tanulni, ők még mindig hisznek abban, hogy oktatás lesz és tanulni fognak" - állította Vidnyánszky Attila, aki szerint "megsanyargatott, összetört emberkék" vannak a rendszerben. Mint, mondta, büszke, egyenes gerincű embereket kell képezni, akik büszkék arra, hogy ezt a népet, ezeket az embereket szolgálhatják vidéken és itt Budapesten is. Hangsúlyozta, a lényegi filozófiát tekintve másképp képzelik el az egész folyamatot és ami az egyetemen zajlik, az teljesen ellentétes azzal a filozófiával, amit ő maga gondol a színészképzésről. Az, hogy a kormányzat régóta tervezi az egyetem átalakítását, nem újdonság. 2013-ban az azóta elhunyt Kerényi Imre miniszterelnöki megbízott azt mondta az SZFE-ről, hogy

Szerinte nemzeti szellemben kell nevelni ott a színészeket "és pont." „Én arról álmodoztam pár éve, hogy itt megnyerik a választást, aztán egy alkirály odakerül, és kézbe veszi a színészoktatást” - fogalmazott. Majd hozzátette, "én úgy vettem észre, hogy kitűnő színészeket képeznek, de kis rabszolgák. Jól szót fogadnak, igen, rendező bácsi, minden nagyon jó, hú de nagyon balliberálisak, mert azt muszáj." Az érdekesség, hogy az ominózus pódiumbeszélgetésen Vidnyánszky Attila jelenlétében tette meg ezeket a kijelentéseket Kerényi Imre.

A sajtótájékoztatón a hallgatói képviselet vezetője az alábbi nyilatkozatot olvasta fel:

“Mi, a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói tanulni akarunk. Eddig is ezt tettük és ezután is ezt fogjuk. Az átalakítással megfosztottak minket alapvető jogainktól, semmi sem biztosítja többé az egyetemi közösség számára az önrendelkezést – rajtunk kívül. Mi vagyunk az autonómia garanciája. Mi a hallgatók, és a sztrájkbizottság továbbra is tartjuk magunkat a követeléseinkhez: sem a ránkerőltetett új vezetőket, sem a fejünk felett meghozott döntéseket nem fogadjuk el; a blokádot fenn tartjuk. A mai napon az elfoglalt egyetemen, tanárainkkal egyetértésben, az oktatás hagyományos keretrendszeréből kilépve köztársaságot alapítunk. A köztársaság valutája az „elfoglaltság” lesz, amiről mindenki önmaga dönthet, hogyan használja fel. Klasszikusnak számító oktatási egységek, zárt és nyitott kurzusok, kreatív és a társadalmi helyzetre reflektáló akciók, vagy a közösség szervezésében és a blokád fenntartásában végzett munka ugyanolyan értékes tevékenységeknek számítanak majd. A feladatunk megragadni a rendelkezésünkre álló eszközöket, és újraértelmezni, hogy mire való a színpad, a kamera, a fény, a függöny, a díszlet, a jelmez, a báb, a nézőtéren a taps, és a saját hangunk. Hiszen a művészet természeténél fogva tükröt tart a mindenkori fennálló rendszernek – mindenképpen aktuális. A köztársaságunk egy kísérlet arra, hogy a tanszabadság jegyében, intézetek, szakok és órák kötelékei nélkül alkothassunk együtt. Önkifejezést tanulunk 155 éve: a választott hivatásainkon keresztül árnyaltan és őszintén beszélni arról, ami körülöttünk és velünk történik. Most ez történik velünk és körülöttünk, így erről tudunk és erről akarunk beszélni. Köszönjük az összes szellemi és anyagi támogatást, inspiráló és nélkülözhetetlen erőt biztosítotok nekünk ezzel. Igyekszünk annyit adni mi is, amennyit csak tudunk, a demokrácia és az alkotás jegyében, a demokrácia és az alkotás eszközeivel. Alkotóközösség vagyunk, így nincs szükségünk órarendre. Jelen vagyunk, így jelenléti ívekre sincs szükségünk.”