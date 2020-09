Thiem még épp időben eszmélt

Az osztrák kétszettes hátrányból fordítva 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8-6)-ra legyőzte Alexander Zverevet az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesének döntőjében.

Az már a finálé előtt eldőlt, hogy – 2014 óta először – Dominic Thiem vagy Alexander Zverev személyében új Grand Slam-bajnokot avatnak New Yorkban. A második helyen kiemelt osztrák a negyedik GS-döntőjére készült, míg az orosz származású, de Hamburgban született és német színekben induló Zverev az idén Melbourne-ben került először a négy közé Grand Slamen, ahol éppen Thiem állította meg őt.

A 27 éves osztrákot a korábbi GS-fináléi alkalmával nem nyomta az esélyesség terhe, lévén mindannyiszor Novak Djokovic vagy Rafael Nadal állt a háló túl oldalán, ezúttal viszont látványosan idegesen teniszezett. Defenzíven játszott, mélyen valódi tudása alatt teljesített, ezzel szemben a 23 esztendős német – aki az elődöntőben kétszettes hátrányból fordított – azt az arcát mutatta, mint amikor 2018-ban két nap alatt legyőzte Roger Federert és Djokovicot, és világbajnok lett.

Zverev egy óra múltával 6:2, 5:1-re vezetett, Thiem pedig már húsz rontott ütésnél tartott. Az osztrák 5:4-ig fel tudott zárkózni, de fordítani már sikerült neki. A harmadik felvonásban Zverev ismét hamar lépéselőnybe került, ám az egyre inkább magára találó Thiem szépíteni tudott. Jöhetett a negyedik szett: Zverev 3:5-nél egy gyenge szervagémet játszott, így riválisa kiegyenlített.

Az osztrák lendületben maradt, rögtön brékelt, ám az ismét erőre kapó német visszakapaszkodott, de 5:3-nál nem tudta kiszerválni a meccset, tie-breakbe torkollt a küzdelem. A döntőt lezáró rövidítésben Thiem már fizikai problémákkal küzdött, húzta a lábát, de Zverev megtette azt a szívességet, hogy kétszer is kettős hibát ütött, mindez pedig túl sokba került. Összességében elmondható, hogy mindkettőjükben túl nagy volt a félelem a vereségtől, ami megbénította a meccset, amely 4 óra 3 percig tartott. „Bárcsak két győztes lehetne, mindketten megérdemeltük volna a sikert. Amikor 2014-ben megismertük egymást mindketten azért küzdöttünk, hogy a világranglistán beférjünk a top százba. Ekkor vette kezdetét egy fantasztikus barátság. A 2018-as madridi döntőben legyőztél, akkor azt mondtad egyszer én is nyerni fogok egy ilyen tornát, és most ugyanezt mondom neked. Biztos vagyok benne, hogy te is felérsz a csúcsra” – mondta Thiem, aki Thomas Muster 1995-ös Roland Garros-győzelme után a második osztrák GS-bajnok. Ráadásul az open éra 1968-as kezdete óta az első, aki 0-2-ről megfordított egy US Open-finálét. „Ha Thiem kicsit többet hibázott volna, most enyém lenne a trófea, de nem így lett. Egy nap viszont sikerülni fog, s összehozom a Grand Slam-sikert” – tekintett már a jövőbe Zverev, aki csak magának tehet szemrehányást, mert kétszettes előnyben volt, majd az ötödikben 5:3-nál esélye volt adogatóként befejezni a mérkőzést. A US Open végeztével Romában már zajlik az ATP 1000-es, salakos torna, mindez pedig amolyan főpróba a szeptember 21-én kezdődő Roland Garros előtt.