Továbbra is sokfelé magas a levegő ózontartalma

A diákok egyelőre digitális formában folytatják tanulmányaikat.

Az érintett osztály digitális formában folytatja a tanulást addig, amíg a diákok újra bemehetnek az iskolába. A tanév kezdete óta egymás után érkeznek hírek arról, hogy melyik iskolában találtak fertőzöttet. Székesfehérváron is egy teljes osztály került karanténba , és digitális oktatást rendeltek el a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gimnáziuma egyik osztályában is. Miután a szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola egyik pedagógusának koronavírus-tesztje pozitív lett, a tanár által oktatott hét osztály tanulóit szombat reggeltől karanténba helyezték. Szombathelyen múlt héten már a zeneiskolában és a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban is leállt a tanítás. Miklós György, a Szülői Hang Közösség képviselője múlt héten azt nyilatkozta lapunknak , hogy nemcsak a pedagógusokban, hanem a szülőkben is nagy a bizonytalanság a mostani tanévet illetően. Orbán Viktor miniszterelnök szombaton jelentette be, hogy október 1-től minden iskolában mérik a tanulók lázát belépéskor, és azt kérte, hogy mindenki tartsa be az alapszabályokat. A kormányfő kijelentette, most nem kell lezárni az iskolákat , a szülők és a gyerekek sem akarják.