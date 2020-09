A Fenyő-gyilkosság nyomozási ügyében megvádolt volt főügyész lett a DK igazságügyi szakértője

A főpolgármester nem akar számháborút vívni a kormánnyal, az MSZP elnöke egyfajta állami alapjövedelmet sürget. Közben kiderült, hogy változik a szocialista kongresszus rutinja.

Közös javaslatot nyújt be az MSZP-Párbeszéd frakció, hogy az országos válságkezelő-alapból kapjanak támogatást a budapesti turizmus szereplői - mondta el a főpolgármester az MSZP elnökével közösen tartott sajtótájékoztatóján, amelyet a két párt kezdeményezésének apropóján tartottak. Karácsony Gergely utóbbin - főpolgármesteri rangja mellett - mint, a Párbeszéd frissen megválasztott társelnökeként is jelen volt.



Úgy véli, amikor a kormány a szektort segítő pályázatokat ír ki, akkor valahogy elfeledkezik Budapestről.

"Mintha itt nem lenne turizmus" - ironizált Karácsony, aki szerint érthetetlen, miért maradtak ki a fővárosi vállalkozások a kormányzati segítésnyújtásból. "Itt az ideje, hogy a kormány orvosolja saját maga mulasztását", ezt meg is könnyíti a két párt által benyújtott határozati javaslat. Nap, mint nap szembesülünk azzal, hogy a kormány mindent megtesz az önkormányzatiság leépítéséért. "Azok a pofonok, amelyeket mi kapunk, azok valójában a városlakókon csattannak" - fogalmazott a városvezető, majd hozzátette, ugyan állják a pofonokat, de nem arra szegődtünk, hogy gyermeteg számháborúkat vívjunk egymással.

"A pofozózsák szerepét nem fogjuk betölteni...a fővárosnak nincs annyi pénze, hogy a kormány feladatait átvegye."

Az utóbbi napokban felgyorsult az adok-kapok a kormányzat és főváros között. Mint ahogy arról a Népszava is beszámolt , a miniszterelnök szombat este, az állami tévében arról beszélt, hogy Budapestnek van szabad 100 milliárdja, abból tudja támogatni a bajba került fővárosi vállalkozásokat. Ugyanakkor a főpolgármester közlése szerint 150 milliárdos mínuszban van Budapest költségvetése. A csatába a Magyar Államkincstár is beszállt: szerintük Budapest főváros önkormányzata 134,98 milliárd forinttal rendelkezik állampapírban, nettó készpénzállományának összege több mint 27 milliárd forint.

Az MSZP elnöke arról beszélt, hogy ebben a helyzetben vezessék be azok számára a válságkezelő alapjövedelmet, akik ellátás nélkül maradnak vagy jelentősen csökken a bevételük. Ez azt jelentené, hogy akinek százezer forint alá csökken a jövedelme, annak az állam kiegészíti. És persze a jövő szombati kongresszusról is szó esett. A pártelnök kiemelte, hogy továbbra is szövetségesként tekint egymásra az MSZP és a Párbeszéd. Tóth Bertalan üdvözölte, hogy az ellenzéki pártok közös jelöltet tudtak állítani a Tiszaújvárosi időközi választáson. Hangsúlyozta,

továbbra is a közös ellenzéki listában és közös ellenzéki jelöltekben hisznek, az előválasztást pedig támogathatónak tartják.

„Remélem, hogy az MSZP tisztújítása után tudjuk folytatni azt a közös munkát, amit elindítottunk a szociális demokrácia programjának megvalósítása és egy szociálisan érzékeny, zöld Magyarország megteremtése érdekében", kontrázott Karácsony Gergely.

Zárt listára állt át az MSZP

Az MSZP tisztújító kongresszusainak történetében először zárt listán választhatják meg a küldöttek szombaton a párt új vezérkarát. Ez azt jelenti, hogy az összesen tizenöt tisztségre (két társelnök, elnökhelyettesek, alelnökök, elnökségi tagok) nem egyesével voksolnak, hanem a tizenötös lajstromról egyetlen szavazással mondanak véleményt. Az MSZP tavasszal tartotta volna a párt tisztújítását, de a koronavírus miatt őszre halasztották a kongresszust. A járvány erősödése miatt azonban a szocialistáknak ismét el kell térniük a hagyományos gyakorlattól, így szombaton online kongresszust tart a párt. A rendkívüli körülmények kényszerítették ki ezt a rendhagyó, de az alapszabálynak mindenben megfelelő megoldást, online tanácskozást és választást kell rendeznünk, de kiderült, hogy Magyarország internethálózata katasztrofális állapotban van – mondta a Népszavának a jelölő bizottság elnöke. Szekeres Imre szerint azután döntöttek a rendhagyó forma mellett, miután a bizottság is megpróbált egy online-ülést lebonyolítani, ám a tizenkilenc megyeszékhely közül csak öt olyan volt, amellyel stabil internetkapcsolaton keresztül lehetett kommunikálni. - A kongresszuson mintegy négyszáz embernek kell szavaznia. Ilyen körülmények között minden egyes tisztségviselőről külön-külön online voksolni képtelenség lett volna, emiatt döntöttünk a zárt listás szavazás mellett, mert technikailag egyszerűbb és biztonságosabb lebonyolítani – mondta a volt képviselő, hangsúlyozva, hogy minden érintettet tájékoztattak a döntésről és ők ennek tudatában fogadták el a jelölést. (Megjegyzendő: megyei tisztújítás, illetve országos képviselői listák esetén az MSZP eddig is számos alkalommal alkalmazta ezt a módszert.)

Érvényes listát ugyanakkor csak Kunhalmi Ágnes és Tóth Bertalan tudott állítani, így szombaton erről az egyről szavaznak a küldöttek. (Már ha elfogadják ezt a szavazási módot, mert Szekeres Imre szerint az MSZP legfőbb döntéshozó szerve akár másképp is dönthet – igaz, erre inkább csak elvi esély van.) A Kunhalmi-Tóth páros névsorán kívül még egy listát is benyújtottak ugyan, de az ezen szereplők közül nem nyilatkozott mindenki írásban, hogy elfogadja a jelölést, így azt nem tudta a jelölőbizottság szabályosnak minősíteni. - A tisztújítás demokratikus és szabályos lesz ebben a formában is, a kongresszust pedig több szempontból sem lehetett már tovább halasztani. Egyrészt vasárnap minden mostani tisztségviselő mandátuma lejár, másrészt szombaton egy olyan politikai iratról is döntünk, amely meghatározza, hogy az MSZP mely elvek mentén vegyen részt az ellenzéki tárgyalásokon, és készüljön a 2022-es választásokra – mondta a Népszavának Szekeres Imre. Az egyetlen érvényes lista (a jelöltek legalább ötödének nőnek, valamint 35 évnél fiatalabbnak kell lennie): Társelnökök (1 nő és 1 férfi) Kunhalmi Ágnes Tóth Bertalan Elnökhelyettes: Komjáthi Imre Alelnökök: Gurmai Zita Hegyi Gyula Az elnökség tagjai: Tüttő Kata Bárány Balázs Bihal Dávid Eszik Bence Halmi József Horváth András Király József Pollreisz Balázs Tóth Csaba Dr. Varga László