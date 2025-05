Akár igaza van a TEK-nek, akár nincs: baj van

Bár már a BBC is arról számol be, a fél világ a magyar terrorellenes egységen nevet, semmi ok kacagásra. Ha a TEK parancsnokai tévedtek, akkor azért, ha valóban veszélyes embereket fogtak el, de a bíróság szabadlábon hagyta őket, akkor azért. A hozzáértők kommunikációs hibákra figyelmeztetnek, egyben óvatosságra intenek: csak a szakemberek hivatalos jelentése birtokában lehet biztosat mondani, hol, mekkora a baj.