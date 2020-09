Marshall-tervet készítenének Fehéroroszországnak a V4-ek a következő EU-csúcsra

A fehérorosz vezető kemény üzenetet küldött a Nyugatnak.

Noha arról volt szó korábban, hogy nem lezs nyilvános a megbeszélés, ennek ellenére a Russia Today mégis közvetítette az első ynilvános pár percet. A A tut.by fehérorosz hírportál szerint itt Vlagyimir Putyin logikusnak és időszerűnek nevezte a belarusz alkotmány kidolgozásának megkezdésére vonatkozó javaslatot. „Fehéroroszországot a legközelebbi szövetségesünknek tekintjük" - hangsúlyozta. Katonai, védelmi kérdésekben nincs vitás kérdés a két fél között - utóbbiról már Alekszandr Lukasenko beszélt. Szerinte bármilyen kérdésben lehet vitájuk egymással, de ez az egy téma volt, amiben soha nem volt ellentét közöttük. Arról is beszámolt, a következő években is lesznek közös hadgyakorlatok. A koronavírussal kapcsolatos kérdések is szóba kerültek,. Lukasenko köszönetet mondott Putyinnak, amiért együttműködő a vírus leküzdésében. "Nagyra értékeljük, hogy országunk elsőként kapja meg az orosz vakcinát. Látom, mi történik Európában, ahol elindult a második hullám. Olyan trendeket is látok, miszerint ez erősebb lesz, mint az első. Bevallom, Fehéroroszországban nincs ilyen erős hullám, mint Európában. De ez nem jelenti azt, hogy feladtuk volna a védekezést. Nagyon komolyan készülünk arra, hogy elkerüljük ezt a hullámot - fogalmazott a fehérorosz elnök. Egyúttal jelezte, később mindent elmesél Putyinnak a fehérorosz helyzetről, mert semmi sem úgy van, ahogy a média azt tálalja. Mint mondta, az emberek náluk hétvégenként kimennek az utcára, ők meg felszabadítják számukra Minszk egy részét, hogy végigmehessenek rajta. Majd üzent a Nyugatnak is: