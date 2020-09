Kormányzati tétlenség, miközben a WHO azt jósolja, októberben és novemberben jön az igazán cudar járványidőszak

Hatástalannak tűnnek az olyan hivatalos ajánlások, miszerint az emberek takarják el az arcukat, vagy aki köhög, az ne bulizzon. Bár az is igaz, hogy ezekre az intelmekre nagyon sokan fittyet hánynak.



Vasárnapról hétfőre újra rekordközelire ugrott az új fertőzöttek száma, és egyelőre nincs jele annak, hogy csillapodna Magyarországon a járvány – vonta le a következtetést a 444.hu a közelmúlt adataiból.

„Szeptember 2. óta nem volt nap, amikor kevesebb fertőzöttet regisztráltak volna a tavaszi első hullám rekordjánál”.

Ráadásul június óta először fordult elő, hogy a hét minden napján halálos áldozatot követelt a járvány. A helyzet pedig minden számítás szerint rosszabbra fordul, hiszen egyelőre a korábban alacsony kockázatúnak minősített csoportokban - jellemzően a fiatalok körében - tombol a vírus. A portál szerint az újabb fertőzések kiugró számára nem magyarázat, hogy most többet tesztel az egészségügyi rendszer, mert annyival nem végeznek több vizsgálatot, mint amennyivel több az új beteg. A tavaszi első hullám csúcsán ezer lakosra vetítve Magyarországon mindössze 0,4 tesztet végeztek, most 0,96-ra ugrott ez az arány. A teszteken kiszűrt fertőzöttek száma viszont a 13-szorosára futott fel.



Fekete lehet az ősz

A cikk megemlíti, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) új eljárásrendeket dolgozott ki, de új járványügyi intézkedések híján főleg a higiéniai szabályok betartását kérik. A valós életben azonban hatástalannak tűnnek az olyan ajánlások, hogy „köhögő emberek” ne bulizzanak, és mások is „takarják el az arcukat”. Mint arról a Népszava is beszámolt, a Hans Kluge, a WHO európai regionális irodájának vezetője azt nyilatkozta hétfőn, hogy a Covid-19 halálos áldozatainak a száma ősszel tovább emelkedhet Európában, és ezen a téren október és november nehezebb lesz.