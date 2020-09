Rendőrök parancsolhatják le a vonatról a MÁV maszk nélküli utasait

A szakszervezetek szerint már komolyabb döntésekre, például a védőnői szolgálat megerősítésére lenne szükség.

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola-egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről – közölte lapunkkal az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi), miután arról érdeklődtünk, az Orbán Viktor miniszterelnök által bejelentett, október 1-től kötelező iskolai lázmérés során mi a teendő, ha egy diákról, tanárról kiderül, hogy lázas. A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke, Szabó Zsuzsa ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet: nemhogy iskolaorvosokból, még védőnőkből sincs elég a rendszerben. Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló kormányrendelet értelmében az iskolaorvosi feladatokat részfoglalkozásban háziorvos (házi gyermekorvos) láthat el, az ellátott gyermekek létszáma maximum 800 fő lehet. Az egy orvos által ellátott diákok száma 2400 fő is lehet, amennyiben az iskola több védőnőt is alkalmaz (teljes munkaidőben akkor kell legalább egy védőnőt biztosítani, ha a tanulók létszáma több mint 800 fő). A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai szerint jelenleg 7797 feladatellátási helyen van iskolaorvosi szolgálat, ebből 1023 álláshely betöltetlen. Ráadásul többször előfordul, hogy egy orvosnak akár 8-10 intézményt kell ellátnia egyszerre. Szabó Zsuzsa ugyanakkor hangsúlyozta, a koronavírus elleni iskolai védekezés megfelelő számú védőnővel is hatékonyabb lehet, ezért a PSZ kezdeményezte az iskolai védőnői szolgálat mihamarabbi megerősítését. Az iskolába történő belépést megelőző hőmérséklet-ellenőrzést jónak, ugyanakkor kissé megkésett intézkedésnek érzi a szakszervezet. – Mi ezt már augusztus közepén javasoltuk az Emmi és a Klebelsberg Központ vezetőinek, de a kérésünkre egészen eddig határozott nem volt a válasz. Szeptember elején még segíthetett volna, most már komolyabb lépésekre lenne szükség – mondta Szabó Zsuzsa. – Ez leginkább egy látszatintézkedés, de még annak sincs eléggé átgondolva – vélekedett a kötelező hőmérőzésről a másik tanári érdekképviselet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) országos választmányának elnökhelyettese. Komjáthy Anna szerint ennek az intézkedésnek sem a tárgyi, sem pedig a személyi feltételei nincsenek meg. Az Emmi ezzel kapcsolatban azt írta a Népszavának: az intézményeknek felkészülési időre van szükségük, a lázmérés ezért is lesz kötelező október 1-től. A szükséges eszközöket pedig központilag fogják biztostani az intézményeknek. A szaktárca tájékoztatása szerint a koronavírus megjelenése miatt jelenleg 11 óvodában és két iskolában van rendkívüli szünet, valamint 10 teljes intézményben és 85 helyen egy-egy tanuló csoportban tantermen kívüli digitális munkarend.