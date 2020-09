A győri Széchenyi István Egyetem 51 hallgatója került karanténba

A négy szakember magyar vonatkozású témákban folytat tanulmányokat.

Négy fiatal amerikai kutató tölt tíz hónapot Magyarországon a Budapest Fellowship program keretében a Mathias Corvinus Collegium (MCC) és a The Hungary Initiatives Foundation (HIF) együttműködése által – mondta el sajtótájékoztatóján Orbán Balázs, az MCC-t vezető kuratórium elnöke. Nicole Nemeth a magyar kisebbségi jogok helyzetét vizsgálja majd a Magyarországgal szomszédos országokban; Ryan Brockhaus az amerikai-magyar katonai együttműködés terén végez tanulmányokat, Stephen Scholl a Rákosi-rendszert kutatja, míg George Bogden a koronavírus kezelését és ezek megítélését tanulmányozza majd több ország, így Magyarország tekintetében is. Anna Smith Lacey, a HIF vezetője szerint a céljuk, hogy aki külföldön Magyarországot érintő témákban folytat kutatásokat, lehetőleg jusson is el az országba, hogy első kézből tájékozódhasson, ezért reményeik szerint a jövőben bővíteni tudják az ösztöndíjprogramot. Orbán Balázs arról beszélt, az MCC és a HIF együttműködésének egyik fontos célja, hogy „tudást hozzanak be az országba klasszikus reformkori értelemben”.