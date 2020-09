Látszik, hogy tarolni fog a vírus

A halálesetek száma heteken belül erőteljesen emelkedni fog – véli Jakab Ferenc virológus, aki szerint a fiatalok elviszik a fertőzést az idősebbeknek.

Magyarországon Európa többi részéhez képest tombol a járvány, ez a fekete igazság! – értékelte a közelmúlt folyamatait Jakab Ferenc virológus, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezetője a Nyitott Egyetem Extra – COVID-19: Tanulságok és aktualitások című online eseményen. Kedden már a levett mintáknak 8,3 százaléka volt pozitív, 726 új fertőzöttet regisztráltak és 306 beteget ápoltak a kórházakban. Jakab Ferenc szerint senkit ne tévesszen meg, hogy most a fiatalok között van a legtöbb új eset. A napi adatok szerint már 17-en vannak lélegeztető gépen. Aki odakerül, azok 80 százaléka sohasem jön le onnan. Arra is figyelmeztetett, hogy a halálesetek száma heteken belül erőteljesen emelkedni fog. Megjegyezte: a vírussal semmi nem történt, nem gyengült és nem is mutálódott, ebből az is következik, hogy semmi jót nem jósolhat – mondta. Hiába a harminc év alattiak most az új betegek, mert ezek a fiatalok elviszik a fertőzést korosabb ismerőseiknek, családtagjaiknak. Nekik viszont már komolyabb tüneteik lesznek, és több lesz a fatális kimenetelű eset is. A terjedés dinamizmusából, a vírus fertőzőképességéből, a sejtekre gyakorolt hatásából egyértelműen lehet látni azt, hogy tarolni fog. Hozzátette azt is, hogy a járványt pillanatnyilag csak az egyszerű járványügyi intézkedésekkel – a szigorú és következetes maszk-használattal, gyakori kézmosással, megfelelő fizikai távolság megtartásával – lehet kordában tartani. A vírust csak az oltással lehet majd eredményesen megfékezni – mondta. Pillanatnyilag 130 féle vakcinafejlesztési projekt fut, ezekből 6-8 tart a III-as, tehát az utolsó klinikai vizsgálati fázisban. Becslése szerint legkorábban jövő év tavaszán lehet kész oltás. Korábban lehetett hallani az orosz vakcináról, amely akár jó is lehetne, de már a fázis II. vizsgálat után törzskönyvezték. A virológus üzent a vírustagadóknak is. Fehér köpenyes sarlatánoknak nevezte őket, és szerinte tevékenységükkel nagyobb kárt okoznak, mint maga a vírus.