Orbán ellen tüntettek az egyetemisták Pécsett - Fotók!

Akciót szerveztek a pécsi egyetemisták Orbán Viktor látogatása alkalmából, aki a PTE 650 ünnepségsorozat megnyitóján vett részt és mondott beszédet a pécsi Kodály Központban. A tiltakozók a közeli Zsolnay hídról - amely Pécs legforgalmasabb útja fölött vezet át - molinókat lógattak le "Szabad ország, szabad egyetem / Viktor, nem látunk itt szívesen" felirattal. A KÉPRE KATTINTVA GALÉRIA NYÍLIK!