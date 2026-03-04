Az infláció és iráni háborús helyzet megnehezíti, hogy az érintett hallgatók előteremthessék a tandíj összegét. A petíciót a PTE-n tanuló 300 iráni hallgató közül már 100-an aláírták.
Tekintettel arra, hogy Mészáros Lőrinc bankjának közgyűlése újabb öt évre elnök-vezérigazgatónak választotta, Barna Zsolt a jövőben üzleti feladataira szeretne koncentrálni.
Az ügyben vizsgálat indult.
Ha a közelgő klinikai vizsgálatok pozitív eredménnyel zárulnak, az áttörést jelenthet a vírusok terjedésének ellenőrzésében és a járvány visszaszorításában.
A halálesetek száma heteken belül erőteljesen emelkedni fog – véli Jakab Ferenc virológus, aki szerint a fiatalok elviszik a fertőzést az idősebbeknek.
Akciót szerveztek a pécsi egyetemisták Orbán Viktor látogatása alkalmából, aki a PTE 650 ünnepségsorozat megnyitóján vett részt és mondott beszédet a pécsi Kodály Központban. A tiltakozók a közeli Zsolnay hídról - amely Pécs legforgalmasabb útja fölött vezet át - molinókat lógattak le "Szabad ország, szabad egyetem / Viktor, nem látunk itt szívesen" felirattal. A KÉPRE KATTINTVA GALÉRIA NYÍLIK!
Díszdoktorává avatta Plácido Domingót a Pécsi Tudományegyetem (PTE), a világhírű spanyol tenor a doctor honoris causa címet igazoló oklevelet és az intézmény professzori karához tartozást jelképező talárt vasárnap vette át a baranyai megyeszékhelyen.
A Pécsi Tudományegyetemre (PTE) 48 hallgató érkezik a tanévkezdésig Afrika Ebola-fertőzéssel érintett országaiból - közölte az intézmény kedden az MTI megkeresésére, hozzátéve, hogy felkészültek a hallgatók fogadására.