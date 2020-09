Patai Mihály maradt a BÉT elnöke

A kormány javaslatokat vár azt illetően, hogy miként fordíthatók Paks 2-re az eredetileg energiahatékonysági célú szén-dioxid-kvótabevételek. Orbánéknak „kreatív” megoldásokra van szükségük, mert az ilyen átcsoportosítás éppenséggel tilos – hívta fel a figyelmet az ügy kapcsán Jávor Benedek.

Az évek óta tartó kormányzati ködösítés ellenére lassan világossá válik, miért nem költi el a kabinet a szén-dioxid-kvótabevételeiből befolyt, akár százmilliárdos összeget lakossági energiahatékonysági támogatásokra. A Miniszterelnökség a minap ugyanis ama kérdés megválaszolására rendelt tanulmányt, hogy mi módon használhatók fel a szén-dioxid-kvótabevételek a Paks 2-es beruházás önrészéhez – szúrta ki a Napi.hu. (A sokat bírált atomerőmű-terv hazai költségvetésre eső önrésze 2,5 milliárd euró, ami mai áron mintegy 900 milliárd forint.) Emellett előrejelzést kérnek a kvóták várható tőzsdei árára és a térségi áramkereslet alakulására, egy másik kiírásban pedig a megújulóenergia-felhasználás ésszerű hazai arányára is. A kiírást szakértők nemcsak azért tartják meghökkentőnek, mert mindezen kérdések vizsgálata és megválaszolása az állami Mavir feladata, aminek a cég, több kevesebb sikerrel bár, de rendszeresen eleget is tesz. Az eddigi szakmai álláspont szerint ugyanakkor a kormány a szén-dioxid-kvóták eladási kötöttségei miatt eme bevételek egy részét csak energiahatékonyságra költheti. A kabinet 2018 óta mindezek ellenére lényegében leállította a háztartások vissza nem térítendő támogatásának – addig se túl bőkezű – pályázatait, még ha ezt így nem is ismerik. Lapunk számításai szerint az egyre emelkedő árú szén-dioxid-kvóták eladásából az államkasszában évi több tízmilliárdos, az elmúlt évekre vetítve összességében már akár a százmilliárdot is elérő, el nem költött tartalék halmozódhatott fel. A kormánynak láthatólag a Paks 2-es beruházás húsz százalékos önrészének előteremtése is súlyos gondokat okoz – fakadt ki az ügy kapcsán hosszú Facebook-bejegyzésében a párbeszédes Jávor Benedek. Így jön a képbe a szén-dioxid kvóták értékesítéséből származó bevételek beforgatása a kisgömböcként mindent elnyelő paksi projektbe. Ez ugyan tilos, de most sok pénzt adnak annak, aki talál valami kiskaput, hogy amúgy magyarosan megoldjuk okosba', ahelyett, hogy az összeget olcsóbb és környezetkímélőbb épületenergetikai-megújulós fejlesztésekre fordítanák – fogalmazott az ellenzéki politikus.