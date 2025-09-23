A megoldást abban látja, hogy minél előbb csatlakozni kell az euróövezethez.
A Portfolio információi szerint személyes ellentét alakult ki Matolcsy György és az egyik legfontosabb korábbi bizalmi emberének számító MNB-alelnök között.
A közgyűlés határozati pontjai között tisztújítás is szerepelt, ugyanakkor mind az igazgatóság, mind a felügyelőbizottság összetétele változatlan maradt.
Elhalasztják az erős ügyfélazonosítást. Patai Mihály szerint a hazai szereplők nem készültek fel maradéktalanul a szeptember 14-i indulásra.
Az Országgyűlés gazdasági bizottsága korábban 10 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal támogatta a döntést.
Patai Mihály, a Magyar Bankszövetség elnöke nemrég arról beszélt, a magyar gazdaság Trianon óta nem volt olyan jó állapotban, mint mostanában. Sajtóhírek szerint tavasztól az MNB-hez "igazol".
Újra Patai Mihályt választotta elnökének a Magyar Bankszövetség pénteken megtartott testületi ülésén, amelyen teljes tisztújításra került sor - tájékoztatott a bankszövetség.
A magyar gazdaság meglepően magas növekedéséről, a jegybanki hitelprogram sikeréről számolt be Matolcsy György jegybankelnök az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén. Az elnök elhárította, hogy a felügyeleti munka hiányosságának is betudható a tavalyi brókerbotrány, és tagadta azt is, hogy a jegybank a forint gyengítésére törekszik. Emellett homályban hagyta, hogy bérelte-e Patai Mihály bankszövetségi elnök várbéli lakását.
Matolcsy György jegybankelnök hosszabb interjút adott a Világgazdaságnak, amiben továbbra sem cáfolta a megboldogult Népszabadság hírét, miszerint Patai Mihály, a Magyar Bankszövetség elnökének felsőkategóriás luxuslakását használta. Az interjú érdekessége, hogy a Világgazdaság élén pont ma történt váltás, Mezősi Tamást ugyanis Deák Bálint váltotta a főszerkesztői székben, aki a Magyar Időknél volt lapszerkesztő. A kormányközelbe került lap ennek ellenére azért kétszer is rákérdezett a szóban forgó lakásügyre.
Újabb információval szolgált a Népszabadság újságírója Matolcsy György ingatlanügyével kapcsolatban. A lap munkatársa Facebook-oldalán írta meg, hogy információi szerint a jegybankelnököt napok óta nem látták abban a házban, amelynek egyik luxuslakását használhatta a Budai Vár területén, és amely Patai Mihálynak, a Magyar Bankszövetség elnökének a kizárólagos tulajdonában van. Baksa Roland a bejegyzésben megjegyzi, hogy ezt az információt azóta sem cáfolták meg.
A Demokratikus Koalíció alelnöke súlyosan összeférhetetlennek nevezte, hogy a hírek szerint, a jegybankot vezető Matolcsy György az UniCredit Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatójának, egyben a Magyar Bankszövetség elnökének lakását használja. Varju László felszólította Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy mondassa le a Magyar Nemzeti Bank elnökét.
Magyarország egyik legdrágább, felsőkategóriás luxuslakását használja Matolcsy György jegybankelnök. Azt, amelyik Patai Mihálynak, a Magyar Bankszövetség elnökének tulajdonában van - írja a Népszabadság.
A magyar gazdaság beindult növekedése lehetőséget teremt a nehezebb időkre való felkészülésre - így vélekedett Varga Mihály Miskolcon, a Közgazdász-vándorgyűlésen. Korábbi lagymatag kritikájához képest erős hangot ütött meg a gyűlésen Patai Mihály, a Magyar Bankszövetség elnöke.
Jó megoldás lehetne az árfolyamgát általánossá tétele, annak ellenére, hogy a bankoknak ez nagyon sokba kerülne - fogalmazott Patai Mihály, a Magyar Bankszövetség elnöke.
Hétfőn dönthet a parlament a kilakoltatási moratórium meghosszabbításáról - jelentette be tegnap a házbizottsági ülés után Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője. A moratórium egészen addig tart, amíg a végleges mentőcsomagról döntés nem születik. Erre azonban csak ősszel kerülhet sor, holott a kormány már tavaly augusztus óta ígérgeti a devizahitelek kivezetését.
A kormány gazdaságpolitikája miatt a speciális bankadó nélkül is veszteségesek lennének a magyar bankok - mondta Patai Mihály, a UniCredit Bank elnök-vezérigazgatója és a Magyar Bankszövetség elnöke a Magyar Lízingszövetség által rendezett konferencián.