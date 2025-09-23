Eltűnt Matolcsy?

Újabb információval szolgált a Népszabadság újságírója Matolcsy György ingatlanügyével kapcsolatban. A lap munkatársa Facebook-oldalán írta meg, hogy információi szerint a jegybankelnököt napok óta nem látták abban a házban, amelynek egyik luxuslakását használhatta a Budai Vár területén, és amely Patai Mihálynak, a Magyar Bankszövetség elnökének a kizárólagos tulajdonában van. Baksa Roland a bejegyzésben megjegyzi, hogy ezt az információt azóta sem cáfolták meg.