Szabad szemmel: Miközben az EU migrációs politikája kimúlt, Orbán a szélsőjobbal együtt tapsol

Fideszes önkormányzati képviselő „nyomult” a helyi halastó környékén lévő földekért a jászsági városban. A képviselő-testület feloszlatta magát.

A választások utáni feszültségek nem enyhültek, a testületnek nem sikerült a kampányüzemmódból áttérni a „munkaüzemmódba” – ezzel indokolta Gergely Zoltán Jászárokszállás polgármestere, hogy indítványozta a képviselő-testület feloszlatását. Erről a szeptember 10-i ülésükön nagy többséggel igennel szavazott az önkormányzat. Jászárokszállás gazdálkodása rendezett, a 7700 fős városban 4300 munkahely van – zömmel a tizenöt vállalkozásnak helyet adó ipari parkban. Az önkormányzat számláján jelenleg is 350 millió forintnyi készpénztartalék áll, az iparűzési adóból tavaly majd´ egymilliárd forint folyt be a kasszába. A jászsági város lakóinak nem kell helyi adót fizetniük, az óvodások, iskolások tanulmányi kirándulásait fejenként 6-10 ezer forinttal támogatják minden évben, az elsős gimnazisták mindegyike saját laptopot kap a várostól, függetlenül attól, hogy helyi lakos vagy máshonnét jár ide. Mi hát a baj? Gergely Zoltán független polgármester szerint az, hogy a régi testületből az őszi önkormányzati választások idején mindössze ketten maradtak, ő és az alpolgármester, az új tagok egy része pedig valamilyen okból nem a közös munkára koncentrált, hanem az irányítást akarta átvenni az egész város felett. Ebben – tudtuk meg helybéliektől – a testület egyetlen, pártszínekben bejutott képviselője, a fideszes Kaszab Zsolt járt élen, akinek megválasztása mögött sokan Pócs János, a térség kormánypárti országgyűlési képviselőjének lobbierejét érzékelték. Kaszab esetében egyébként hajszálon múlt, hogy végül bekerült a testületbe, az egyéni listás választáson az utolsó helyen futott be, mindössze egyetlen szavazattal beelőzve az utána következőt. Tény, hogy a jászapáti dinnyetermesztő honatya saját közösségi oldalán meleg szavakkal ajánlotta az árokszállásiak figyelmébe Kaszab Zsoltot a testületbe, mint olyan embert, aki számára „Jászárokszállás fejlődése, a lehetőségek kihasználása és a szülővárosának megtartóereje a legfontosabb”. Nos, a lehetőségek kihasználására jó példa a helyi horgásztó esete, amelyet a polgármester az egyik súrlódási pontként említett lapunknak. A négyhektáros Perestó a helyi Dolgozók Horgász Egyesülete tulajdonában van, amelynek elnöke történetesen Kaszab Zsolt. A tavat körbeölelő további négyhektáros terület azonban önkormányzati tulajdon, bérbe adják, jelenleg is legeltetés folyik rajta. Az egyesület elnöke önkormányzati képviselőként viszont azt szerette volna elérni, hogy a város adja el a területet, hektáronként 300 ezer forintért, ami azért nevetséges, mi több, felháborító ötlet, mert Jászárokszálláson a föld ára hektáronként egy-másfél millió forint körül mozog – mondta lapunknak Gergely Zoltán. Szavai szerint még őt is meglepte, hogy az önkormányzat feloszlatásáról szóló indítványát a vele együtt kilenc fős testületből heten támogatták, így az szabad utat kapott: ez arra utalhat, hogy nemcsak a polgármester volt elégedetlen az eddigi munkával, de a testületi tagok is változást szeretnének. A feloszlatás ellen szavazott viszont a fideszes Kaszab Zsolt, aki a Facebook oldalán azzal indokolta ezt a döntést, hogy ő a képviselői munkát feladatnak, küldetésnek tekinti, amelyet szerinte semmilyen körülmények között nem lehet feladni. Kérdés persze, hogy az időközi választáson újra elindulnak-e az egy ciklussal korábbi önkormányzati képviselők, megadva a helyieknek a „visszarendeződés” esélyét, vagy éppenséggel addigra a fideszes lobbi erősödik meg annyira, hogy átveszik a hatalmat a városban. Kerestük Kaszab Zsoltot az üggyel kapcsolatban: visszahívást kért, majd ezt követően hiába tárcsáztuk többször is, már nem vette fel a telefonját és a neki küldött írásos üzenetre sem válaszolt.