"Európát szolidaritásra építették" - Ütemterv a menekültválság kezelésére

Vissza kell térni az unió alapjaihoz, mert Európát szolidaritásra építették, ami azt jelenti, hogy el kell mélyíteni a tagországok egymás iránti bizalmát, hiszen csak így lehet előrelépni - ezt Dimitrisz Avramopulosz, az Európai Bizottság migrációs politikáért felelős tagja hangsúlyozta brüsszeli sajtótájékoztatóján A menekültek tagállamok közötti elosztásáról a politikus felemlítette, hogy néhány tagállam nem akar részt venni benne. Ugyanakkor a tanácsban kötelező érvényű határozat született, ami azt jelenti, hogy ha a tagállamok közösen hoznak szabályokat, akkor minden tagállamnak be kell tartania őket. Az egyoldalú megoldások nem segítenek. A szolidaritást és felelősséget komolyan kell venni - fogalmazott Avramopulosz.