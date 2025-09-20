Dariénről nem sokat ír a sajtó, jelenleg csak azért lett aktuális, mert Donald Trump amerikai elnök és egyes latin-amerikai országok új, jóval szigorúbb migrációs politikája miatt drasztikusan csökkent a menekülni próbálók száma, így a hatóságok elkezdték összegyűjteni és azonosítani az ott ragadt holttesteket.
A kormányok közötti szakmai egyeztetéseket a magyar EU elnökség irányítja, amelynek jól jött, hogy a fővárosok kaphatók a szokatlan, és egyesek szerint jogsértő megoldásokra.
Radikális, az EU politikájával szembeszegülő bevándorlási politikát hirdetett a lengyel kormányfő.
A koronavírustól egyre inkább elgyengül a magyar gazdaság és a kormányzati reakció már megint a bűnbak-keresés.
Vissza kell térni az unió alapjaihoz, mert Európát szolidaritásra építették, ami azt jelenti, hogy el kell mélyíteni a tagországok egymás iránti bizalmát, hiszen csak így lehet előrelépni - ezt Dimitrisz Avramopulosz, az Európai Bizottság migrációs politikáért felelős tagja hangsúlyozta brüsszeli sajtótájékoztatóján A menekültek tagállamok közötti elosztásáról a politikus felemlítette, hogy néhány tagállam nem akar részt venni benne. Ugyanakkor a tanácsban kötelező érvényű határozat született, ami azt jelenti, hogy ha a tagállamok közösen hoznak szabályokat, akkor minden tagállamnak be kell tartania őket. Az egyoldalú megoldások nem segítenek. A szolidaritást és felelősséget komolyan kell venni - fogalmazott Avramopulosz.
Élesen bírálta az Európai Unió bevándorlási politikáját és határvédelmi intézkedéseit az Amnesty International (AI) nemzetközi jogvédő szervezet szerdán közzétett jelentésében, azt állítva, hogy az uniós lépések "megakadályozzák a menekülteket abban, hogy Európában menedékre leljenek, valamint veszélybe sodorják életüket az egyre veszedelmesebbé váló utazások során".