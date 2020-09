Kásler szerint csak ezrelékben mutatható ki, hány iskolát érint a koronavírus

Az MSZP feloszlatott Pest megyei szervezetének tagjai tartottak tiltakozást a párt Villányi úti székházánál szerda délelőtt.

A nagyjából 30 tüntető szerint az MSZP vezetése „politikai leszámolást” hajtott végre. Ezzel arra utaltak, hogy a pártvezetés a tisztújítás folyamatában történt alapszabály-ellenes esetekre hivatkozva feloszlatta a Pest megyei szervezetet. Ezzel pedig kizárták a megyei küldötteket az országos tisztújításból is. A Pest megyei szervezet feloszlatása azért is nagy vitákat váltott ki, mert egyes vélemények szerint itt magasabb volt a társelnöki posztra bejelentkező Mesterházy Attila támogatottsága. A szintén aspiráló Tóth Bertalan vezette pártelnökség szerint viszont súlyos szabálytalanságok történtek a megyében, és ezek befolyásolták volna a kongresszusi választás tisztaságát. – Lehet, hogy van néhány alapszervezet, amely nem küldött be minden papírt, ugyanakkor az elnökség kollektív büntetést alkalmazott, ami rossz időket idéz – mondta a megmozduláson Trenka István, az MSZP egyik alapító tagja. A tüntetők petíciót fogalmaztak a párt vezetésének, amelyben azt kérik, hogy a Tóth Bertalan vezette elnökség vonja vissza a szervezet feloszlatását. Az MSZP kongresszusa szombaton választ új társelnököket, a választásra Tóth Bertalan és Kunhalmi Ágnes adott le érvényes listát. A többi induló nem adott le ilyet: Mesterházy Attila kifogásolta, hogy csak a határidő előtt néhány nappal határozott a párt a választás listás módjáról, így nem volt lehetősége felkészülni. A szerdai tüntetéssel egy időben lemondott az MSZP elnökségi tagságáról Csendesné Murányi Ibolya. Mint mondta, nem ért egyet a párton belüli „kiszorítósdival”, és nem tudja elviselni azt a „szégyent”, hogy MSZP-tagok tüntetnek az elnökség ellen. Szerinte a szabálytalansággal vádolt szervezeteket meg kellett volna hallgatni, illetve az lett volna korrekt, ha csak az új elnökség felállása után hoznak döntést a Pest megyei ügyekről. Hozzátette: az új elnökségben nem vállal szerepet, de a szombati tisztújítás eredményét elismeri majd.