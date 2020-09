Napokat is várhatunk, mire kijön a mentő tesztelni

Előfordul, hogy 4 ezer mintát vesznek le országszerte 24 óra alatt.

– derült ki abból az interjúból, amelyet az Országos Mentőszolgálat főigazgatója adott az Inforádiónak. Csató Gábor elmondta, egyre nagyobb kapacitást köt le a mentőknél a tesztelés. Most 80 egység foglalkozik csak ezzel és akár naponta 3500-4000 helyszínre is kiszállnak. Ezt a keretet 10 százalékkal tudják bővíteni. Budapesten és a közép-magyarországi régióban tesztelnek a legtöbbet, de minden megyében 200-300 mintát vesznek naponta. Hangsúlyozta, a mintavétel időpontja nem befolyásolja azt, hogy ki milyen színvonalú egészségügyi ellátást kap. Azoknak a fővárosiaknak, akik a kontaktkutatás révén kerültek képbe, a szervezet felajánlja, hogy elmehetnek a XIII. kerületi, Dévai utcai mentőállomásra tesztelni. Ezt kizárólag saját gépjárművel lehet megtenni, de utána vissza kell térni a karanténba és ott várni a felszabadító határozat megérkezését. Ugyanakkor a Népszava betegektől és a mintákat begyűjtő mentősöktől úgy tudja, hogy gyakran a bejelentés után négy nap is eltelik, mire kiérnek egy-egy címre tesztelni – szemben a Csató Gábor által említett 2-3 nappal. Csak a Közép-magyarországi Régióban 40 autó próbál a napi csaknem kétezer hívásnak eleget tenni.